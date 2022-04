Sur les femmes qui l’inspirent depuis toujours

«Lucy Liu et Sandra Oh sont des icônes pour moi. Elles faisaient partie du milieu du cinéma bien avant moi, et j’admire leur persévérance, qui leur a valu de grandes carrières. En tant que femme asiatique, il faut beaucoup de force pour surmonter les obstacles dans le monde du divertissement. J’admire également Emily Blunt, parce qu’elle a réussi à exceller dans des genres de films très variés. Réussir à tout jouer sans jamais être cataloguée dans un genre en particulier, c’est mon but ultime!»

Sur sa routine capillaire

«Quand je suis en tournage, mes cheveux sont constamment soumis à la chaleur des outils coiffants, et je dois les laver tous les soirs pour les dépouiller de la quantité astronomique de produits qu’ils ont reçus. Pour remédier à la sécheresse de mon cuir chevelu et de mes longueurs, j’adore la gamme Healthy Scalp Hydro Boost, de Neutrogena Haircare, que j’utilise depuis son arrivée sur les rayons. Elle contient de l’acide hyaluronique, qui emprisonne l’humidité dans les mèches, mais aussi dans le cuir chevelu, ce qui joue un rôle primordial pour garder mes cheveux sains et hydratés.»

Sur les meilleurs trucs beauté qu’elle a appris sur les plateaux

«Un pro m’a fait découvrir des globes rafraîchissants pour dégonfler mes yeux, après une scène où j’avais dû pleurer. C’est maintenant mon Graal: je les place au frais, puis je les roule sur mon visage pour en atténuer les poches. L’effet est instantané! On m’a donné une autre astuce: appliquer plus de fard sur mes joues lorsque je suis fatiguée, pour donner l’illusion d’être plus réveillée. Et comme je suis constamment fatiguée, je porte beaucoup de fard à joues! (Rires)»