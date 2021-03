Privilégier les bons exercices

Pourquoi ne pas simplement commencer avec de courtes routines de yoga? C’est simple, accessible et rapide. Ce type d’exercice engage généralement tous les muscles du corps, fait travailler les muscles stabilisateurs, aide la respiration, élimine les effets stressants environnants, en plus d’avoir peu d’impact au niveau articulaire. Des séances de tous types et de durées variables sont offertes en ligne, notamment sur YouTube.

La musculation est aussi importante. Intégrer des exercices musculaires une à trois fois par semaine améliore notamment le métabolisme de base, la structure musculaire et la posture, tout en prévenant et en réduisant les risques de maladie chronique. C’est aussi un très bon remède pour la diminution du stress!

La course est également un bon sport pour se remettre en forme. Bien entendu, on ne commence pas avec une distance de 20 km! (Rires) On peut même commencer par prendre des marches ou faire de la randonnée. Puis de la marche rapide pour finalement intégrer la course. On veut une progression graduelle!

Une autre belle option est l’alternance entre la marche et la course, sans toutefois aller chercher une vitesse trop élevée au moment de la course. Au fil des semaines, on augmente la distance de parcours et l’objectif. Ainsi, on travaille la mécanique de course et on améliore sa santé cardiovasculaire.