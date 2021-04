De quelle façon le slogan «Parce que je le vaux bien» peut-il inspirer les femmes?

C’est un message de force, de confiance et d’amour propre, ce sont des mots puissants que les femmes peuvent intégrer à leur vie pour les aider à atteindre leurs buts, que ce soit dans la sphère personnelle ou autre.

De quelle façon la beauté peut-elle être un outil utile dans la vie des femmes?

Il y a tellement de beauté qui nous entoure, on la retrouve dans plusieurs endroits… on la voit dans la nature et dans toutes les personnes qu’on aime et qu’on admire. La beauté nous apporte tellement de joie et de bonheur. Elle se déploie sous toutes les formes, tailles et couleurs. Quand on se sent belle, on se sent confiante et empowered. Et tout est possible quand on croit en soi!