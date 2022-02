La gamme mise sur le pouvoir d’ingrédients efficaces comme centella asiatica, une herbe médicinale riche en antioxydants qu’on trouve en Asie centrale et dont les propriétés apaisantes nourrissent les cheveux fragiles; les acides aminés, qui réussissent à pénétrer dans les mèches et à les renforcer de l’intérieur; l’acide tartrique, qui adoucit les cheveux, rehausse leur brillance et pallie le stress oxydatif; et l’acide lactique, qui lisse la chevelure, maîtrise les frisottis et protège les cheveux contre les éléments minéraux qui ternissent la couleur. La touche finale: un parfum sensuel et voluptueux aux notes de néroli, de cardamome, de fleur d’oranger et de bois de santal, qui évoque la vivacité dont bénéficie aussi notre couleur grâce à ces soins.