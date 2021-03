Préparation

1. Préchauffer le four à convection à 220 °C (425 °F) ou le four standard à 240 °C (475 °F). Répartir la moitié de l’huile sur 2 plaques de cuisson et la faire fondre au four préchauffé quelques minutes.

2. Entre-temps, couper les aubergines en deux sur la longueur. Pratiquer des incisions dans la chair de manière à former des losanges, en prenant soin de ne pas percer la peau.

3. Retirer les plaques du four. Badigeonner la peau des aubergines de l’huile fondue, puis les répartir sur les plaques, côté peau vers le bas. Parsemer de sel. Cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que la chair soit tendre, sans plus.

4. Entre-temps, préparer l’agneau épicé. Dans un grand poêlon profond, faire fondre le reste de l’huile à feu moyen. Ajouter l’oignon et cuire 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit tendre sans être doré.

5. Ajouter l’agneau haché et cuire à feu vif 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait bruni. Ajouter l’ail, le cumin, les flocons de piment et la pâte de tomates. Poursuivre la cuisson quelques minutes.

6. Verser l’eau bouillante. Réduire le feu et laisser mijoter 10 minutes ou jusqu’à ce que l’agneau soit tout à fait cuit. Saler et poivrer. Ajouter les pistaches, si désiré, et le jus de citron, puis mélanger.

7. Retirer les aubergines du four, les répartir dans des assiettes et les garnir du mélange d’agneau. Parsemer de feuilles de menthe et arroser de yogourt.