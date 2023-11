«Quel moment exaltant! Nous avons passé la dernière année à imaginer le retour du SOUK à Montréal – à comment garder son essence, mais également établir une direction innovante, tournée vers l’avenir», partage Azamit, la fondatrice de ce rassemblement devenu un incontournable pour les adeptes du beau et du «fait ici» au fil des ans.

Comme à l’habitude, on pourra y faire une foule de trouvailles, notamment pour la maison (les meubles d’Appareil Atelier, les luminaires de Jacques et Anna et les toiles de Félixe Dicaire), pour la penderie (les vêtements non genrés de Veri, les bijoux de Soie Lait et les sacs de Tokyo Bag), pour le garde-manger (les délices chocolatés de Allo Simonne, les saucissons de FOUDUCOCHON et le les panettones de Viva Panettone) et pour la trousse beauté (les soins sensoriels d’Apprenti Organik et d’Embody Apothecary).