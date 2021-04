Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Life in Color with David Attenborough (minisérie)

Après A Life on our Planet, l’écrivain et naturaliste Sir David Attenborough nous offre un nouveau documentaire. Au fil des épisodes, on y découvre le rôle crucial que jouent les couleurs, parfois invisibles à l’homme, pour les animaux. C’est l’occasion de voyager des forêts tropicales du Costa Rica aux Highlands écossais sans quitter notre canapé, en se laissant bercer par la voix de ce grand homme pour qui la nature n’a pas de secret.

À voir dès le 22 avril.