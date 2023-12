Les invitées ont profité de petits moments de détente (en recevant un minimassage et une manucure!) pendant que Melissa Fejtek, animatrice de l’évènement et cheffe de contenu numérique au ELLE Canada, lançait une conversation amicale avec elles au sujet de leur corps, des changements qui s’y produisent et des façons de venir à bout du mal-être qu’occasionne toujours l’incontinence. Les participantes? Kim Vopni (« The Vagina Coach »), qui, par son programme d’exercices, aide les femmes depuis plus de 15 ans à renforcer leur plancher pelvien, et qui accompagne celles qui vivent une grossesse, qui ont accouché et qui sont en ménopause; Roxy Earle, vedette de la télévision, entrepreneuse qui a cofondé The Ana App, une application conçue pour améliorer la confiance en soi en lien avec le cycle menstruel et la fertilité; et Sonia Jhas, experte en bien-être.