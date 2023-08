La dernière tendance à atteindre le grand public a d’abord été empruntée des garçons, mais elle s’est rapidement avérée être un incontournable de l’été pour tout le monde. Le short caleçon — ou le boxer shorts — est la nouvelle pièce de la saison. La preuve? Des célébrités comme Kendall Jenner, Bella Hadid et Chiara Ferragni ont déjà adopté cette tendance confortable et sans effort.

Afin de se lancer dans la vague, voici 10 inspirations de looks à recréer, du plus habillé au plus décontracté!