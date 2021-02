TOP ELLE: 10 vêtements et accessoires pour le ski de fond ou la raquette

Ah, les sports d’hiver! Ils nous permettent d’occuper nos weekends (surtout depuis le confinement), tout en prenant un bon bol d’air frais bien mérité. Mais encore faut-il être bien équipée pour passer une bonne journée et ne pas se retrouver frigorifiée 15 minutes après le départ… Qu’on préfère le ski de fond, la raquette ou encore le patin à glace, il est important de miser sur des vêtements et accessoires – pantalon de ski, pull polaire chaud, gants imperméables et bonnet en laine – adaptés pour les activités sportives en plein-air (et tant pis pour notre style, qui prend le bord pour une fois!). Voici 10 essentiels pour les fans de ski de fond, de raquette et d’autres activités en plein-air!