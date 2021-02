TOP ELLE: 10 pulls col roulé tendance pour l’hiver 2021

Notre pull col roulé se porte aussi bien avec un jean skinny qu’avec un pantalon large, une jupe ou une robe bohème vaporeuse. On pourrait même dire que c’est la pièce parfaite à enfiler pour avoir du style, même les jours où notre garde-robe n’en fait qu’à sa tête et qu’on a l’impression de n’avoir rien à se mettre (ça nous arrive à toutes, non?). Et puis, ça change de notre tenue de détente des derniers mois, qui consiste principalement à enfiler un legging et le premier chandail en coton ouaté qui nous passe sous la main. Sans attendre, voici 10 pulls col roulé tendance à adopter cet hiver, pour une dose de confort qui nous va bien.