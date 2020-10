En amour, vous êtes séduit par…

Honnêtement, je suis séduit par le bonheur de l’autre. Rendre les gens heureux, ça me fait du bien. Rendre ma blonde heureuse, ça me comble! Pis quand ce n’est pas en amour je suis séduit par un beau sourire.

Votre designer chouchou…

Je suis un fan de pas mal tout ce qui est fait par ADIDAS! Et au Québec, ma dernière collaboration vestimentaire était avec École de Pensée à Montréal. J’adore leurs créations.

Le défaut que vous ne pardonnez pas…

Bon, j’aurais dit l’infidélité, mais j’ai googlé: «Liste de défauts humains» et ce n’est pas un défaut, supposément. Je dirais donc, le manque de respect! Ça adonne que l’infidélité, c’est un total manque de respect. Toute est dans toute!

Vous ne quittez jamais la maison sans…

Mon cell. Ma vie est dedans. Mon horaire, mon GPS (j’tourne un coin de rue, je me perds…), mon appareil photo (d’un coup que quelque chose doive absolument se ramasser sur Instagram vite) … Aussi, il y a l’application «téléphone» qui est pas plate dans mon cell. Hahaha!

Votre restaurant favori…

À Montréal: Miami Deli. Quand tu peux déjeuner 24 heures sur 24 dans un resto, c’est magique. Et quand tu veux voir un bateau, des poissons en plastique au plafond, pis manger un pizzaghetti que tu peux étirer sur 2 repas en doggy bag, c’est là qu’il faut que tu ailles! Sinon, dans mon hood à St-Hyacinthe: le restaurant chez Lussier! Sans hésitation!

Votre petit geste pour sauver la planète…

Chaque fois que je vois des portes-cannettes (les fameux anneaux en plastiques) qui traine au sol, je le ramasse, le ramène à la maison, et les découpe avant de le mettre au recyclage. Dans ma tête, ça sauve des animaux! Je recycle et composte également. On achète aussi nos produits ménagers en vrac en réutilisant nos contenants.

La pièce que vous préférez dans votre garde-robe…

Voyons, ELLE QUÉBEC, à quel point tu penses que ça roule mes affaires? Je n’ai pas de «pièce» dans mon garde-robe… Mais j’adore la tablette avec mes casquettes.

En ce moment, vous rêveriez d’être…

Avec la maudite pandémie, je te dirais que je rêve d’être sur la scène d’une grande salle comble, avec des gens qui rient, pas de masque.

La première personne à qui vous avez pensé ce matin…

Ma blonde.

Vos amis diraient de vous que vous êtes…

Généreux et que je suis toujours là pour eux. Bref tu peux m’appeler si tu déménages!

Votre dernière découverte musicale…

P’tit Belliveau, un chanteur acadien. J’adore les tounes Ford Focus et Y’in cop qui m’suis su l’101.

Votre produit de beauté essentiel…

Ma pommade KMS pour les shows, et mon Nettoyant exfoliant Clarins pour homme.

Le dernier texto que vous avez reçu…

Un de mes meilleurs amis du primaire, Luc, qui annule notre souper d’octobre en raison de la 2e vague: «On va canceller Octobre avec ce qui vient de se passer…. on est rendu Zone Orange et toi, Zone Rouge.

Le film qui vous a le plus marqué…

Retour vers le futur. Je n’en démordrai jamais. Mon premier chien s’appelle McFly. Et j’ai le rêve secret d’avoir une DeLorean DMC-12.

Votre juron favori…

Hé Verrat d’cul !

Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que…

Je suis un ancien ergothérapeute et ostéopathe. Je ne mange pas de fruits et de légumes. J’ai peur dans l’noir. Pis j’trippe pas mal sur les motos et Ru Paul’s Drag Race.

La cause qui vous mobilise…

Les enfants malades. Depuis 4 ans, je suis porte-parole pour la Fondation des enfants de l’école Jean-Piaget.

Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans…

Fais-toi confiance, fonce et arrête de t’en faire avec ce que les autres pensent!

Votre émoticône favori…

Ma suite : 🙋🏻‍♂️💙

Le balado auquel vous êtes accro…

J’ai adoré 3,7 planètes de Francois Bellefeuille. J’aime beaucoup Mike Birbiglia’s Working it out.

À l’apéro, vous commandez…

Des bulles!

L’odeur qui vous émeut le plus…

Les biscuits au beurre de peanut frais cuits, en rentrant de le cadrage de porte de chez mes parents!

Votre compte Instagram chouchou…

Après le compte de ma blonde, c’est @animalsdoingthings et @goldies_world. Depuis qu’on a une femelle golden retriever, on regarde pas mal de compte d’animaux. Sinon, @rupaulsdragrace.

La personne qui vous inspire le plus…

Ma mère! Elle a toujours su concilier travail et famille. Elle a été ma plus grande confidente en période d’anxiété. Et je l’admire car elle a mis en place un système scolaire pour les sourds à St-Hyacinthe, alors qu’il n’y en avait pas, et qu’elle souhaitait une éducation adéquate pour mon frère, souffrant de surdité.

Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable…

J’irais avec 3 idoles: Adam Sandler, Tom Hanks et Robin Williams.