Je me demande si quelqu’un dans leur cercle a osé leur dire que:

– Diriger une entreprise et tolérer la culture du harcèlement sexuel et psychologique, c’est out depuis au moins 30 ans.

– Penser que la fille à qui tu demandes de te faire une fellation est une chanceuse, c’est grossier.

– Avoir des propos et des comportements racistes, c’est inacceptable et odieux.

Peut-être bien que quelqu’un s’est risqué à dire que mordre la cuisse de ton prochain dans un bar, ce n’est pas si drôle. Mais peut-être bien que non, aussi. Ça prend du cran pour dire ce qu’on pense ou pour désapprouver les gestes de quelqu’un avec qui on aime passer du temps. À chaque fois, on risque de perdre quelque chose: une amitié, une relation privilégiée, peut-être même son emploi. Il est tentant de détourner le regard en se disant «à quoi bon!», car rien ne nous assure que la personne visée écoute et entend ce qu’on lui dit.

Mais quand on ne dit rien, on fait partie du problème.

Arrêtons d’être complaisants avec les personnalités publiques qui font des niaiseries. Ça n’aide personne. Les agents d’artistes et les maisons de disques qui larguent leurs poulains ont-ils été témoins de certains comportements avant les dénonciations sur les réseaux sociaux? Ont-ils dit ou fait quelque chose pour les conscientiser, les aider?

Cessons d’avoir peur des patrons, qui ne savent pas toujours

ce qui se passe derrière les portes fermées des bureaux de leurs collègues et de leurs partenaires. Et, même si leur moralité n’est pas au rendez-vous, la chute du titre d’Ubisoft devrait les convaincre de mettre en place une politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel au sein de leur entreprise, et de la promouvoir auprès des employés.

Qu’Isabelle Brais, la femme du premier ministre François Legault, demande, sur son compte Instagram, aux hommes gentils et respectueux d’aider leurs «frères déviants», c’est super. Si les princes charmants prennent la parole publiquement, ce sera déjà ça. Mais ce n’est pas assez. Et ça concerne aussi les femmes.

NOUS, employés-es, amis-es, collègues, amoureux-ses, frères, sœurs, parents, avons une responsabilité.

Nous devons éduquer notre entourage. Et au minimum, on ne

doit plus fermer l’œil. En pointant, en nommant, les paroles racistes, sexistes, dénigrantes. Les comportements intimidants, méchants, déviants. Il faut trouver sa façon de le signifier.

Ayons le courage de faire partie de la solution.

