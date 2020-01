Au sommaire de ce numéro:

ELLE RENCONTRE : Katherine Levac et Karelle Tremblay racontent leur histoire d’amour inévitable. On discute de coming out public, de leçons tirées de la vie de couple et d’amour, tout simplement.

ENTREVUE : Entretien à cœur ouvert avec l’acteur Félix-Antoine Tremblay, star d’Épidémie.

RELATIONS À DISTANCE : La technologie est-elle la solution?

EN COUPLE AVEC SOI-MÊME : Éloge du célibat, un concept en pleine redéfinition.

HUMAINS À LOUER: Louer une demoiselle d’honneur, une amie, un père… Révolution ou délire passager?

BIG BROTHER 2.0: Et si notre téléphone intelligent nous épiait?

BALADOS ÉROTIQUES : Des livres fleur bleue à la porno BDSM, la porn’audio s’établit.

C’EST MON HISTOIRE : «Mon fils de sept ans est transgenre… et plus heureux que jamais!»

MODE: Zoom sur la beauté plurielle de la mode autochtone.

INCLUSIVITÉ : Vivement ce nouveau virage beauté qui permet de sublimer les carnations et les ethnies, tous genres confondus!

MICROBIOME: Tout ce qu’il faut savoir sur les bactéries garantes de santé de beauté ou de dysfonctionnement cutané.

TOURISME: Où va-t-on voyager en 2020? On vous dit tout sur les grands courants qui se dessinent pour la nouvelle année!

COLIVING: La nouvelle tendance décryptée.

LAS VEGAS ZEN: Atteindre le summum de la détente dans la ville du vice et du clinquant, ça se peut?Oui!

MOSCOU BRANCHÉE : À la découverte des coups de cœur de la journaliste Tamara Alteresco.

Et plus encore!

En kiosque le 16 janvier.

