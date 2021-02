Vos incontournables lingerie pour la Saint-Valentin 2021

Un beau soutien-gorge et sa culotte assortie

Un beau soutien-gorge, c’est bien… un beau soutien-gorge et sa culotte assortie, c’est mieux! Commençons par l’essentiel et avouons-le, il n’y a pas plus satisfaisant que de se savoir assortie de la tête aux pieds, même sous des vêtements que vous n’avez pas encore enfilés (ou retirés).

Pour un look romantique, même en dessous, nous ne pouvons littéralement rien vous conseiller de plus approprié en lingerie de Saint-Valentin qu’un ensemble en dentelle aux couleurs de l’amour. Petit plus pour les délicats détails de broderie.