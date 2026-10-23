La céramique et les tapis

Lors des rassemblements, le sol est soumis à rude épreuve. La céramique est le revêtement idéal:

Privilégier un fini mat et antidérapant pour assurer la sécurité de nos convives.

Choisir des teintes naturelles à effet pierre: assez texturées pour camoufler les traces de pas.

Explorer les finis à effet bois pour intégrer de la chaleur à l’entrée sans compliquer l’entretien.

Même la céramique la plus raffinée gagne à être associée à des matières réconfortantes. Un paillasson extérieur retient la première couche de débris, et un tapis intérieur à tissage plat garde les pieds au chaud dès le seuil franchi.

Le tapis d’entrée joue aussi un rôle clé dans l’ambiance sonore: en amortissant le bruit des pas, ses fibres créent une atmosphère feutrée très appréciée pendant les soirées animées. Harmoniser la teinte du tapis avec celle du carrelage pour établir une continuité visuelle apaisante.