En offrant des produits sûrs et innovateurs aux consommatrices, il a solidifié sa position de plus important fabricant de cosmétiques à l’échelle nationale. Avec plus de 400 employés et 3 500 points de vente au pays, le Groupe Marcelle conçoit du maquillage, des soins pour la peau, du parfum et des accessoires pour hommes et femmes sous ses quatre marques complémentaires : Marcelle, Lise Watier, Annabelle et CW Beggs and Sons. Chaque jour, son équipe travaille à atteindre ses objectifs en donnant vie à ses six valeurs fondamentales : collaboration, respect, innovation, passion, intégrité et qualité.