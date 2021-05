LE VPH NE FAIT PAS DE DISTINCTION

Le VPH est une infection transmise sexuellement qui est étonnamment commune. De plus est, toute personne qui est active sexuellement, ou qui l’a été est à risque. On estime que trois Canadiens sexuellement actifs sur quatre contracteront au moins une infection par le VPH au cours de leur vie. Et le fait d’être en couple ne nous en protège pas nécessairement! Même dans une relation monogame, l’un des deux partenaires pourrait être infecté sans présenter de symptômes et transmettre le virus. Certaines personnes ayant contracté le VPH arrivent à vaincre le virus naturellement, tandis que d’autres non, ce qui peut engendrer un cancer du col de l’utérus ou d’autres types de cancers ou de maladies liés au VPH.