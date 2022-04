Les personnes souffrant de psoriasis en plaques modéré à sévère savent que ce n’est pas seulement une question d’avoir l’épiderme sensible. Cette maladie inflammatoire auto-immune chronique1, qui se présente sous la forme de plaques rouges et squameuses entraînant des démangeaisons et des douleurs cutanées extrêmes, a souvent un impact significatif au-delà de l’apparence physique, y compris un risque plus élevé d’anxiété et de dépression2.

Cela pousse d’ailleurs «certains patients atteints de psoriasis à souffrir en silence, tandis que d’autres vivent isolés pour éviter d’exposer leur peau», explique la dermatologue québécoise Loukia Mitsos. Heureusement, il existe des options de traitement. Nous avons discuté avec la Dre Mitsos des options disponibles pour votre psoriasis en plaques.