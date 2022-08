Les bienfaits de l’huile de noisette pour les cheveux abîmés

En raison de soins non adaptés ou de mauvaises pratiques, nos cheveux peuvent s’abîmer. Ils deviennent ternes, cassants et fourchus. Heureusement, il existe des soins naturels destinés à restaurer la beauté des cheveux. Parmi eux, l’huile de noisette, riche en vitamine E et en antioxydants. La vitamine E contribue surtout au développement de la peau et des vaisseaux sanguins, mais elle fortifie également les follicules pileux. Les antioxydants, eux, protègent des agressions des radicaux libres. Ceux-ci affaiblissent les couches externes des cellules du cuir chevelu et provoquent des pellicules.

L’huile de noisette peut être utilisée telle quelle ou associée à des soins pour cheveux, comme un shampoing. Vous pouvez notamment découvrir le shampoing solide de la marque Comme Avant, un produit bio qui illustre parfaitement la tendance du naturel dans les cosmétiques. L’huile de noisette dernière nourrit les follicules du cuir chevelu, tout en favorisant la croissance des cheveux.

De plus, avec ce type de soin, vous restaurerez votre chevelure naturelle. L’huile de noisette est recommandée pour les cheveux abîmés, car elle assure une guérison plus rapide et plus complète comparée aux autres huiles. Pour davantage de résultats, elle peut être mélangée à d’autres huiles comme celle d’amande ou de jojoba.

Le thym : des vertus assainissantes pour le cuir chevelu

Le thym est une plante utilisée depuis des siècles pour soigner la peau, mais aussi les cheveux. Il a des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes. Dans l’Égypte ancienne, les femmes l’utilisaient pour se laver les cheveux. Cela leur permettait de traiter les problèmes de pellicules et de perte de cheveux.

Pour l’utiliser, vous pouvez en broyer les feuilles et les appliquer directement sur le cuir chevelu. Le thym peut également être bouilli dans de l’eau, puis utilisé comme eau de rinçage ou pour faire une tisane. Si vous êtes sujet à un psoriasis du cuir chevelu, le thym en apaisera les symptômes. Vous pouvez notamment faire un masque à l’avoine et aux feuilles de thym. L’avoine va hydrater et nourrir les cheveux, tandis que le thym va assainir le cuir chevelu et fortifier la racine. Pour venir à bout des pellicules, le thym est la plante idéale. Il permet en effet d’inhiber la croissance des levures sur le cuir chevelu et de réduire ainsi la formation de pellicules.

Des œufs pour redonner de la vigueur aux cheveux

Donner à nos cheveux une apparence saine dépend de nombreux facteurs. Il y a d’abord l’alimentation, qui joue un rôle majeur dans la santé des cheveux, mais les soins apportés y contribuent également. De nombreux ingrédients naturels permettent de garder le cuir chevelu éclatant. Parmi eux, il y a les blancs d’œufs qui sont réputés pour redonner de la vigueur aux cheveux ternes. Ils contiennent des protéines et du cholestérol qui aident à réparer et à renforcer les cheveux. Ils renferment également de la choline, qui fortifie les cheveux grâce à son complexe de vitamines B essentielles. Le jaune, quant à lui, contient une multitude de vitamines et de minéraux qui favorisent la santé des cheveux.

Pour nourrir en profondeur vos cheveux et leur redonner de l’éclat, l’œuf entier est donc recommandé. Vous pouvez à ce titre acheter un shampoing naturel aux œufs ou le fabriquer vous-même. La quantité d’œufs à utiliser dépendra de votre type de cheveux. Si vous avez des cheveux épais par exemple, utilisez plus de blanc que de jaune d’œuf. Les protéines seront ainsi plus concentrées. L’application de blancs d’œufs directement sur votre cuir chevelu vous donnera des résultats instantanés.

L’huile de jojoba, reconnue pour ses propriétés hydratantes

L’huile de jojoba a de nombreuses utilisations et est connue pour être particulièrement bénéfique pour les soins des cheveux. Elle est notamment utilisée dans les shampoings pour éliminer l’accumulation de produit. Ayant une composition proche du sébum, elle pénètre facilement dans la fibre du cheveu pour hydrater les zones sèches, ce qui aura pour effet de les assouplir davantage. Grâce à ses propriétés hydratantes, l’huile de jojoba favorise l’équilibre entre les cellules et les tissus du cuir chevelu. Pour améliorer l’absorption dans les follicules pileux, le jojoba peut être combiné avec d’autres huiles comme l’avocat ou le beurre de karité.

L’huile de jojoba, qui à vrai dire n’est pas une huile, mais un ester de cire, n’est pas grasse. Elle est aussi idéale pour entretenir les cheveux secs et pour rééquilibrer les cheveux gras. Qu’elle soit utilisée en shampoing, en après-shampoing ou en masque, elle hydrate les cheveux sans les alourdir. De plus, en nourrissant la fibre capillaire, elle rend les cheveux doux et brillants.

Les vertus purifiantes du citron et de la bergamote

Pour conserver des cheveux sains, il est essentiel de les laver régulièrement. Les huiles essentielles de citron ou de bergamote sont notamment très efficaces pour éliminer les cellules mortes du cuir chevelu. Elles aident également à prévenir les pellicules et hydratent le cuir chevelu. Les incorporer dans votre routine de soins capillaires sera bénéfique pour l’apparence et la santé de vos cheveux.

Les huiles essentielles de citron et de bergamote ont des propriétés antibactériennes, aidant à combattre les infections microbiennes. Leurs propriétés astringentes permettent d’éliminer naturellement l’excès de sébum des cheveux et du cuir chevelu. Ces huiles sont particulièrement adaptées aux cheveux gras. Elles sont suffisamment douces pour être utilisées quotidiennement sans irriter le cuir chevelu. Incorporées dans votre shampoing, elles préviendront la formation excessive de pellicules. L’huile essentielle de citron ou de bergamote élimine par ailleurs la saleté, l’huile et les cellules mortes du cuir chevelu sans l’irriter.

Quels ingrédients faut-il éviter pour vos cheveux ?

Prendre soin de ses cheveux est une chose, le faire correctement est une autre étape. Il existe une multitude d’ingrédients pour entretenir sa chevelure. Néanmoins, ils ne se valent pas tous. Beaucoup de shampoings promettent des solutions miracles, mais les résultats peuvent être catastrophiques.

Prendre soin de ses cheveux, c’est donc faire attention aux composants des produits capillaires. De nombreux shampoings contiennent des sulfates pouvant endommager la structure de vos cheveux. Certains dits « revitalisants » contiennent du silicone qui peut s’accumuler sur les racines des cheveux. Évitez aussi les produits contenant des ammoniums quaternaires. Ceux-ci sont réputés pour donner de la brillance aux cheveux, mais ont tendance à s’accumuler comme le silicone.

Enfin, bannissez de vos soins capillaires les huiles minérales et les parfums ou fragrances. Ces ingrédients étouffent les cheveux, bouchent les pores et perturbent le cuir chevelu. Pour éviter ces dommages, optez pour des produits contenant des ingrédients naturels comme des herbes, des fruits ou des huiles essentielles.