Mi-Cycle : rachat de tous les vêtements achetés chez Mini-Cycle

L’entreprise s’engage à racheter tous les vêtements (neufs ou seconde main) achetés dans sa boutique ou en ligne, à un juste pourcentage de la valeur de revente estimée, minimisant ainsi le cycle de vie du produit et s’assurant que celui-ci soit recyclé et réutilisé.

Re-Cycle : vêtements d’occasion

On peut également vendre nos articles à Mini-Cycle pour leur donner une deuxième vie. Les vêtements peuvent être envoyés gratuitement par la poste (envois depuis le Canada), une étiquette d’expédition prête à imprimer est disponible sur le site ou déposer à la boutique rue Saint-Patrick à Montréal. Nous vous conseillons de consulter la liste des marques privilégiées et des critères de sélection avant de vous lancer dans le tri de vos penderies! Une fois vos vêtements approuvés vous recevrez soit un paiement direct soit un crédit pour achat sur le site.

Le programme des Rescapés

On retrouve dans cette sections des articles en « over-stock », défectueux et hors saison rachetés par Mini-Cycle à leurs vendeurs officiels ou à des boutiques qui ont fermées leurs portes. Ces items sont revendus en rabais rendant ainsi les articles de mode durables et plus accessibles financièrement à tous, tout en contribuant à minimiser le gaspillage.



