La maroquinerie est la pratique qui consiste à confectionner des objets à base de cuir, notamment des accessoires de mode comme le porte-monnaie, le sac et le portefeuille. Ce mot vient de « Maroc », le pays où a été pratiqué pour la première fois le travail du cuir. Il apparaît avec la naissance du portefeuille en 1835. Les techniques utilisées pour créer ces sacs se sont progressivement répandues dans de nombreux pays comme la France en raison de la qualité supérieure de ces accessoires. Pour créer des pièces de maroquinerie hors pair, les fabricants français apportent une touche particulière à leurs créations. Opter pour un sac de maroquinerie de qualité française vous offre de nombreux avantages.

L’histoire de la maroquinerie en France

Le travail du cuir est un savoir-faire ancestral des Marocains. Les objets en cuir étaient certes déjà utilisés depuis l’antiquité dans l’Égypte antique et la Grèce antique. Ce sont pourtant les Marocains qui ont perfectionné leur art pour produire des objets en cuir de grande qualité. Ils transmettent leurs techniques à l’Europe faisant d’abord de la ville de Pise en Italie, le leader du marché européen. Dès 1837, l’artisan harnacheur Thierry Hermès ouvre son atelier à Paris et donne le ton à l’industrie du luxe en matière de maroquinerie.

Il est suivi par le malletier de l’impératrice Eugénie : Louis Vuitton. Ce dernier ouvre sa boutique à Paris dans la rue Neuve-des-Capucines. Très vite, il s’intéresse à la maroquinerie et en devient un pionnier avec ses sacs et portefeuilles de luxe. De nombreuses marques se sont alors créées et ont fait progresser la maroquinerie en France en développant un savoir-faire unique et en créant des accessoires haut de gamme. Ceux-ci résultent d’un haut niveau d’expertise et de techniques propres à ces personnalités de l’industrie de luxe.

Si autour du XIIe, ces pièces de maroquinerie étaient délaissées par la noblesse, car étant considérées comme paysannes et démodées, elles sont aujourd’hui prisées par la clientèle bourgeoise. Les sacs en cuir de bonne qualité sont des accessoires de luxe qui n’ont rien à prouver quant à leur grande qualité.

Comment choisir le sac en cuir idéal pour vos besoins ?

Les sacs en cuir font indéniablement partie des musts have dans la garde-robe d’une femme. Même s’ils sont tendances, glamours et esthétiques, tous les modèles ne sont pas adaptés à tous les usages. Pour bien choisir un sac made in France en cuir, prenez en compte vos besoins de tous les jours. Il doit non seulement être chic et élégant, mais il doit également bien assurer sa fonction première : une solution de rangement.

Pour plus de praticité, optez pour un sac en cuir adapté à vos besoins. Souhaitez-vous simplement l’utiliser pour ranger votre monnaie ou de petits objets comme les cartes ? Une pochette en cuir saura vous satisfaire. Pour vous déplacer avec des objets de tailles relativement importantes (livre, portable, ordinateur…), tournez-vous vers des sacs à dos ou à main plus volumineux.

Outre les dimensions de votre accessoire, prenez également en compte son aspect et ses caractéristiques. Il doit avoir une belle apparence et être de bonne qualité. Cette dernière est fonction de la qualité du cuir utilisée. Veillez à choisir un accessoire en cuir pleine fleur. Ce type de cuir est le plus noble et assure une bonne patine lorsque la maroquinerie vieillit, la rendant encore plus belle.

En ce qui concerne les couleurs, faites un choix qui s’accorde à vos préférences ou besoins. Portez également une attention particulière aux compartiments intérieurs, aux poches latérales, au type de cuir (cuir de vachette, cuir gras, nubuck…). La présence d’une bandoulière amovible et réglable sur un sac à main reste par ailleurs un atout. Les détails par rapport aux finitions, motifs et éventuels imprimés sont également à passer en revue pour faire un bon choix.

Les différents types de sacs en cuir tendance actuellement

Les sacs en cuir sont des accessoires indémodables qui apportent une touche d’élégance aux styles vestimentaires les plus simples. Certains sont toutefois plus populaires que d’autres et font l’unanimité. Parmi eux, on retrouve les sacs en cuir grainés qui séduisent de plus en plus en raison de leur aspect atypique et artistique. Notez toutefois que les tendances actuelles sont aux sacs en cuir souple ou mou comme celui de la vachette offrant un doux toucher et une belle apparence.

Bien que les petits sacs comme les porte-monnaie et portefeuilles demeurent d’actualité, les grands sacs sont ceux qui ont la cote. On les retrouve en nombre dans quasiment toutes les nouvelles collections de cette année. Il s’agit principalement des grands sacs hobo souples et des sacs cabas oversize. Les pochettes à rabat, sacs seau et sacs à main en cuir avec bandoulière sont également sur le devant de la scène. Il en est de même pour les nouveaux modèles innovants sans couture de grandes références françaises.

Les sacs en cuir de fabrication française : qu’est-ce qui les rend si spéciaux ?

La France fait partie des pays ayant une bonne réputation en matière de maroquinerie. Les sacs en cuir fabriqués sur le territoire par des artisans professionnels sont très prisés en raison de leur qualité supérieure. En France, il existe des marques, entreprises et maîtres maroquiniers centenaires de renommée internationale utilisant leur savoir-faire ancestral pour confectionner des sacs en cuir uniques. De plus, ces accessoires made in France sont confectionnés dans les meilleures conditions de travail sur le territoire. Opter pour ces pièces de maroquinerie, c’est non seulement soutenir l’économie locale, mais aussi valoriser le travail des artisans français.

D’un autre côté, choisir ces accessoires vous permet de réduire votre impact environnemental négatif. Pour cause, contrairement aux produits fabriqués dans d’autres pays, ils ne sont pas transportés sur de grandes distances. Cela réduit la pollution liée au transport et représente une solution plus respectueuse de l’environnement. Par ailleurs, ces fabrications françaises bénéficient le plus souvent des labels tels que Leather Working Group (LWG) qui certifie de la qualité de ces produits. En plus de leur qualité, ils n’ont rien à envier aux sacs en cuir de marques étrangères. Ces produits de maroquinerie ont des finitions raffinées et arborent un beau design pour sublimer les femmes les plus distinguées.

Comment prendre soin de votre sac en cuir pour qu’il dure toute une vie ?

Pour bien entretenir votre sac en cuir, vous devez prendre certaines précautions et utiliser des produits adaptés. Cela lui permet de bien vieillir, de garder sa beauté, de préserver sa souplesse, de rester indifférent aux saisons et même de s’embellir avec le temps. Pour profiter longtemps de votre maroquinerie, évitez de l’exposer à l’humidité. L’utilisation d’une crème fabriquée à base de cire d’abeille peut vous permettre de l’imperméabiliser. Évitez surtout de passer sous la pluie avec votre sac haut de gamme.

Pour conserver sa forme, remplissez-le de papier journal lorsque vous ne l’utilisez pas. D’un autre côté, pour éviter les craquelures et les rides, nourrissez votre maroquinerie de luxe d’une solution grasse et fluide. Il existe sur le marché des gels nettoyants spécialement conçus pour l’entretien des accessoires de maroquinerie. Pour disposer des accessoires nécessaires, optez pour un kit complet composé de produits comme le lait nourrissant, le spray imperméabilisant, la chamoisine, la gomme à daim et la brosse. En définitive, les accessoires de maroquinerie fabriqués en France sont un gage de qualité et offrent de nombreux avantages.