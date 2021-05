Sans surprise, l’Aperol est l’ingrédient suivant. Cette liqueur d’origine italienne à base d’oranges amères, d’herbes et de rhubarbe affiche une flamboyante robe orangée qui stimule nos papilles gustatives. C’est elle qui confère à l’authentique spritz sa couleur vive et distinctive, qui ne passe jamais inaperçue à l’heure où le soleil décline. Il faut compter 2 oz d’Aperol, qu’on allonge ensuite avec 1 oz de soda, dont les bulles s’ajouteront à celles plus fines du prosecco.