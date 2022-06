Les raisons qui peuvent pousser à faire un lifting du visage

Plusieurs raisons peuvent pousser à faire un lifting du visage. Globalement, l’objectif de cette chirurgie esthétique est de corriger le relâchement de la peau au niveau du visage et/ou du cou. Pour information, le visage se divise en 3 parties distinctes dont le tiers supérieur composé du front et des sourcils, le tiers moyen avec les pommettes, les sillons nasogéniens et les cernes ainsi que le tiers inférieur constitué des bajoues, des plis d’amertume et du cou. Divers liftings du visage répondent ainsi aux différents besoins des patients. L’emplacement des cicatrices dépend des incisions effectuées par le chirurgien.

Où se trouve la cicatrice du lifting cervico-facial ?

Le lifting cervico-facial, plus connu sous le nom de lifting du visage et du cou, consiste à traiter le relâchement cutané, retirer les excès de peau et retendre les tissus sous-jacents. De nombreux liftings cervico-faciaux existent :

l e lifting cervico-facial classique est conseillé en cas de relâchement du visage et du cou à l’aide de cordes cervicales nettes. Il est souvent nécessaire pour les patients de plus de 60 ans,

à l’aide de cordes cervicales nettes. Il est souvent nécessaire pour les patients de plus de 60 ans, le lifting du visage à cicatrices courtes ou MACS lift est fait pour corriger les premiers signes de vieillissement. Ces derniers sont notamment les bajoues tombantes et un cou relâché de façon modérée. Cette chirurgie esthétique est souvent indiquée aux patients âgés entre 40 et 45 ans,

le mini lift est à mi-chemin entre le lifting cervico-facial classique et le MACS lift. Il doit être effectué en cas de relâchement cutanée de modéré à sévère,

le lipo-lifting consiste à restaurer les volumes du visage en corrigeant un regard creux, des tempes creuses, des pommettes plates, des sillons nasogéniens marqués, etc.

en corrigeant un regard creux, des tempes creuses, des pommettes plates, des sillons nasogéniens marqués, etc. le lifting du cou a pour but de retendre le cou relâché avec le temps. Il est souvent combiné avec un lifting du visage. En cas de relâchement cervical pur, l’intervention est effectuée de façon isolée.

Les cicatrices du lifting cervico-facial classique se trouvent de chaque côté du visage. Elles prennent la forme d’une courbe qui traverse la tempe et contourne l’implantation des cheveux. Une cicatrice peut également être nécessaire devant l’oreille. Dans ce cas, elle sera cachée dans les replis naturels. La cicatrice peut éventuellement se poursuivre derrière l’oreille et dans les cheveux. En ce qui concerne la cicatrice des nouveaux liftings, elle est généralement courte et située devant l’oreille. La cicatrice peut aussi contourner la patte des cheveux vers le haut.

Où se trouve la cicatrice du lifting malaire ?

La cicatrice du lifting malaire se trouve généralement sous les cils de la paupière inférieure. Elle est dissimulée dans une ride oblique et peut se prolonger sur 1 cm au niveau de la patte d’oie. Dans certains cas, une seconde cicatrice au niveau de la tempe peut être associée. Celle-ci sera dissimulée dans les cheveux. Pour information, le lifting malaire dit lifting centro-facial, a pour but d’effacer les effets du vieillissement sur la partie centrale du visage. Il permet notamment de repositionner les pommettes, de combler les cernes et de redresser les sillons nasogéniens. Cette chirurgie esthétique peut être effectuée sous anesthésie générale et locale approfondie à l’aide de tranquillisants. Deux techniques peuvent être appliquées lors de la réalisation de cette opération : le lifting malaire classique et le MACS lift.

Où se trouve la cicatrice du lifting temporal ?

Le lifting temporal est aussi connu sous le nom de lifting de la queue du sourcil. La cicatrice de cette chirurgie est mineure et dissimulée dans les cheveux lorsque l’intervention agit sur les tissus profonds. Ayant pour but de remonter la partie externe du sourcil, la chirurgie esthétique consiste à libérer l’adhérence entre le sourcil et l’os du sourcil. Cela va faciliter le repositionnement du sourcil sans provoquer de tension sur la peau. Pour information, le lifting temporal est à ne pas confondre avec la technique de la pince mannequin. Cette dernière se base sur le retrait d’une petite quantité de peau au ras des cheveux, et l’étirement de la queue du sourcil vers le haut. Éphémères et souvent décevants, les résultats de la pince mannequin peuvent occasionner une cicatrice visible et élargie à la lisière des cheveux.

Où se trouve la cicatrice du lifting frontal ?

Le lifting frontal est une intervention chirurgicale destinée à corriger les rides du front et à remonter les sourcils de manière définitive. Concrètement, ces principes se basent sur la correction de l’affaissement du front, la suppression des rides horizontales, la correction des sourcils affaissés, des rides du lion et des rides de la patte d’oie. La localisation et la taille des cicatrices du lifting frontal varient selon le type d’interventions. Dans le cadre d’un lifting du front classique par exemple, les cicatrices sont cachées dans les cheveux. Si le front est très haut, les cicatrices seront situées entre la peau du front et la ligne d’implantation des cheveux. Pour le lifting frontal endoscopique, les cicatrices mesurent généralement 1 cm et sont dissimulées dans les cheveux. Aucun excès de peau n’est retiré lors de cette intervention.

Destinés à corriger les effets du temps sur la peau, les différents liftings du visage répondent à différents besoins : gommer les rides, les relâchements cutanés, les pommettes plates, les sourcils affaissés, etc. Avant de réaliser l’une de ces opérations, il est fortement conseillé d’arrêter le tabac au moins 2 mois avant le jour J pour réduire le risque de nécroses cutanées. Il faut aussi arrêter de prendre des aspirines, des anti-inflammatoires et des anticoagulants environ une quinzaine de jours avant l’opération, dans le but de minimiser les risques d’hémorragies. Pensez également à prévoir entre 7 et 15 jours d’indisponibilité professionnelle. Bien entendu, il est indispensable de suivre scrupuleusement les recommandations de votre médecin avant et après l’opération, pour éviter toute complication.