Partez à la découverte des Gorges du Verdon en camping

Ceux qui cherchent des lieux improbables pour faire du camping peuvent se rendre directement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette région de France figure parmi les destinations préférées des touristes et des vacanciers, car elle abrite des sites incroyables. Si vous souhaitez une connexion directe avec la nature ou découvrir des paysages montagneux, cette région ne peut que vous séduire.

Situées entre les Alpes-de-Haute-Provence et le Var, les Gorges du Verdon offrent un panorama sans précédent. Ses montagnes, ses eaux translucides et son cadre verdoyant invitent à la détente. Pour profiter à fond de ce site emblématique, séjournez dans l’un des campings les plus proches du site. Il existe de nombreux campings dans la région accueillant des milliers de vacanciers chaque année. Si vous comparez plusieurs campings du coin, vous trouverez des établissements louant des emplacements pour planter une tente ou des mobil-homes à des prix très intéressants.

Certains campings se situent non loin des Gorges du Verdon, facilitant le trajet vers le site. Avant de réserver vos emplacements en camping, prenez en compte la proximité, le confort ainsi que la qualité du service de l’établissement.

Découvrez le Pays basque proche de l’Espagne, idéal pour le camping

La côte basque attire aussi les touristes durant la période estivale. En effet, les plages de sable fin et la mer bleu turquoise offrent un paysage digne d’une carte postale. Les vacanciers aiment se prélasser sous le soleil et profiter d’une vie de farniente dans cette partie de l’Hexagone.

Si vous envisagez d’explorer les frontières avec l’Espagne, le Pays basque figure parmi les destinations idéales. Les adeptes du camping ont même la possibilité de louer des emplacements dans des établissements localisés en bord de mer. En effet, certains villages touristiques se situent idéalement à la lisière de la côte basque. En louant des mobil-homes ou des emplacements de camping-cars, vous profitez d’activités de loisirs (basket, tennis, volley, piscine, etc.). Les activités nautiques ne sont pas en reste. C’est notamment le cas du surf sur les célèbres plages de Biarritz. La Grande Plage fait partie des spots incontournables des surfeurs sur la côte basque. Durant l’été, elle est bondée de vacanciers et de surfeurs venus du monde entier.

Toutefois, nous recommandons à ceux qui découvrent le Pays basque pour la première fois de se documenter sur les sites de camping de la région. En survolant les pages web des établissements, vous trouverez tout un choix de campings correspondant à tous les budgets.

Visitez les châteaux de la Loire et dormez dans un camping

Les amoureux d’histoire et de découverte choisissent le département de la Loire comme destination de vacances. Les attractions qui séduisent dans cette partie de la France sont les emblématiques châteaux d’époque. Ils sont très nombreux dans la région. D’ailleurs, certains monuments historiques construits au temps de la Renaissance sont de véritables attractions touristiques. Les châteaux de la Loire ont une renommée mondiale, certains édifices sont même classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. De nombreux touristes viennent les visiter tout au long de l’année.

Vous aussi, vous souhaitez découvrir les châteaux de la Loire ? Nous vous proposons d’explorer ces monuments historiques tout en séjournant à proximité. C’est possible grâce aux campings localisés dans la région. Vous pouvez louer des emplacements pour les tentes ou les camping-cars dans des établissements voisins. Toutefois, des hébergements tout confort sont aussi disponibles pour ceux qui souhaitent passer des vacances 5 étoiles.

Dans la liste des châteaux de la Loire à visiter impérativement figure le célèbre château de Chambord, et celui de Brézé. Ce monument séduit par son architecture et particulièrement pour ses fameuses structures souterraines. En effet, plusieurs kilomètres de caves troglodytiques et de galeries composent ce château du Moyen-Âge. Le château de Chaumont-sur-Loire attire également les visiteurs. Il est entouré d’un parc verdoyant bien entretenu qui invite à la découverte de son histoire.

Prenez le large dans un camping sur l’île d’Oléron

Sur la côte ouest de la France, l’île d’Oléron reste une destination prisée des vacanciers. Les Français comme les étrangers sont attirés par ce haut lieu de villégiature en raison de sa biodiversité. En effet, les activités ne manquent pas sur l’île. Les sites touristiques y sont nombreux et constituent des attractions pour les visiteurs. Durant l’été, l’effervescence est telle que la population de l’île augmente à vue d’œil. Nous vous conseillons de sélectionner vos hébergements de vacances le plus vite possible.

Dans l’optique de profiter du cadre reposant de l’île d’Oléron, réservez dans un établissement de camping dès à présent. Vous avez le choix entre des bungalows confortables, des emplacements de caravanes ou des chalets luxueux. Les activités proposées sont typiques des villages de vacances localisés en bord de mer. C’est notamment le cas d’un séjour de farniente sur les plages, des activités de plongée, des virées sur la marina et des séances de pêche. Les randonnées et les balades à cheval plaisent aussi sur l’île. Avec ses nombreuses pistes cyclables, l’île est l’endroit rêvé pour louer des vélos et sillonner les environs avec un deux-roues.

Les amoureux de sports de glisse, quant à eux, peuvent s’adonner au surf sur les spots des Allassins. Enfin, pour un repos mérité, une thalassothérapie dans un centre à Saint-Trojan-les-Bains vous garantit bien-être et relaxation.