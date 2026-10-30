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Il y a les voyages entre filles où l’on réserve un bel hôtel, quelques restaurants et, peut-être, un traitement au spa. Et puis il y a ceux dont on parle encore des années plus tard. Le Nicaragua est une destination qui appartient à la deuxième catégorie. La journée peut commencer par un café avec vue sur un volcan, se poursuivre par une randonnée en forêt tropicale et s’achever pieds nus sur une plage du Pacifique, un verre à la main. Le tout sans avoir à penser au lendemain. C’est précisément ce qui rend ce pays si intéressant pour une escapade entre femmes. On peut y allier aventure et confort, découvertes locales et hébergements de charme, journées actives et moments de détente absolue.
Première étape, Grenade
On commence par un arrêt à Grenade, l’une des villes coloniales les plus emblématiques du pays. Façades colorées, patios fleuris, petites boutiques et cafés où flâner : la ville semble avoir été faite pour être explorée entre amis, au gré des envies et sans programme rigide. On explore d’abord le centre historique et ses églises, puis on s’installe pour déjeuner et laisser la journée se dérouler à son rythme. On change ensuite de décor. À quelques minutes seulement de la ville, à Îlots de Grenade, on s’aventure sur le lac Nicaragua en bateau ou en kayak et on sillonne les îlots volcaniques entourés d’une végétation luxuriante, avec le volcan Mombacho en toile de fond. On conclut la journée par un retour à Grenade afin d’admirer le coucher du soleil et sans aucun autre plan que celui de savourer le moment.
Café, forêt et volcan
Le Nicaragua ne se résume évidemment pas à ses plages. À Mombacho, le volcan endormi est tapissé d’une forêt tropicale dense et fraîche qui est idéale pour une randonnée matinale. La région offre également l’opportunité de découvrir l’univers du café, un produit-phare du pays. Notre programme idéal ? Quelques heures de marche suivies de la visite d’une plantation et d’un déjeuner copieux avant de retourner à l’hôtel… Après tout, le luxe n’est-il pas, parfois, de savoir qu’une piscine nous attend ?
León, entre art et adrénaline
Réputée pour son art, ses galeries et sa riche histoire culturelle et politique, la ville de León allie architecture coloniale et peintures murales mais promet aussi une expérience inoubliable: faire du sandboard sur le Cerro Negro. Cette montagne volcanique presque entièrement noire semble d’une autre planète. On commence par son ascension, puis on descend la pente en planche à travers son paysage spectaculaire.Ce n’est peut-être pas l’activité la plus raffinée du voyage — chaussures couvertes de poussière noire et photos probablement peu flatteuses icluses —, mais c’est exactement le genre de choses à vivre entre amies.
Cap sur le Pacifique
Après les volcans, place à l’océan. Sur la côte Pacifique, autour des petites villes de Las Peñitas, Poneloya, San Juan del Sur ou Tola, le rythme change. Place au surf, aux longues plages, aux petits restaurants de fruits de mer et aux couchers de soleil dans une ambiance ultra détendue. On prend un cours de surf toutes ensemble, mais le lendemain, on y va à l’instinct. Petit-déjeuner tardif. Maillot de bain. Déjeuner au bord de l’eau. Sieste. Coucher de soleil.
Ometepe, ralentir
Pour prolonger l’aventure, direction Ometepe, l’île située au milieu du lac Nicaragua et dominée par les volcans Concepción et Maderas. Le paysage — eau, forêt, montagnes volcaniques et petits villages — invite naturellement à la lenteur. On loue des vélos, on faitdu kayak, on se promène jusqu’à une cascade ou on explore les environs sans chercher à tout cocher sur une liste. On opte pour un hébergement en pleine nature, avec terrasse, piscine ou accès au lac. Après quelques jours de randonnée, de surf et de visites, rien de tel que de pouvoir passer directement des sentiers à un verre au bord de l’eau.
Pourquoi partir en novembre ?
Novembre est une période idéale pour découvrir la côte pacifique du Nicaragua. Les précipitations diminuent progressivement à l’approche de la saison sèche, tandis que les paysages resplendissent encore d’un vert intense après plusieurs mois de pluie. De plus, la haute saison ne commence généralement qu’en décembre, avec les fêtes de fin d’année. Novembre permet donc de profiter du pays avant l’afflux massif de touristes. Le climat étant différent et plus humide sur la côte caraïbe du Nicaragua à cette période de l’année, il peut être plus facile d’organiser un premier voyage entre filles du côté de Grenade, León, Ometepe et la côte Pacifique.
Voyage entre filles, façon Nicaragua
Pour un itinéraire de dix jours, on recommande d’en passer trois à Grenade, pour l’architecture, la gastronomie, le lac et le volcan; trois à León, pour l’art, l’histoire et le sandboard; deux à Ometepe, pour se ressourcer au cœur de la nature; et deux sur la côte Pacifique, pour surfer, dîner au bord de l’océan et admirer le coucher du soleil.
Le charme du Nicaragua réside dans le fait qu’il n’oblige jamais à choisir entre aventure et confort. C’est peut-être précisément ce que les femmes recherchent lorsqu’elles voyagent ensemble: un lieu où chacune peut être un peu plus spontanée, plus audacieuse et plus libre finalement. Au Nicaragua, tout ça commence simplement par un avion, des amies qu’on aime, un volcan au loin. Et aucune envie de rentrer chez soi pour le moment.
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