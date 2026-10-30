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Passporter

Il y a les voyages entre filles où l’on réserve un bel hôtel, quelques restaurants et, peut-être, un traitement au spa. Et puis il y a ceux dont on parle encore des années plus tard. Le Nicaragua est une destination qui appartient à la deuxième catégorie. La journée peut commencer par un café avec vue sur un volcan, se poursuivre par une randonnée en forêt tropicale et s’achever pieds nus sur une plage du Pacifique, un verre à la main. Le tout sans avoir à penser au lendemain. C’est précisément ce qui rend ce pays si intéressant pour une escapade entre femmes. On peut y allier aventure et confort, découvertes locales et hébergements de charme, journées actives et moments de détente absolue.

Première étape, Grenade

On commence par un arrêt à Grenade, l’une des villes coloniales les plus emblématiques du pays. Façades colorées, patios fleuris, petites boutiques et cafés où flâner : la ville semble avoir été faite pour être explorée entre amis, au gré des envies et sans programme rigide. On explore d’abord le centre historique et ses églises, puis on s’installe pour déjeuner et laisser la journée se dérouler à son rythme. On change ensuite de décor. À quelques minutes seulement de la ville, à Îlots de Grenade, on s’aventure sur le lac Nicaragua en bateau ou en kayak et on sillonne les îlots volcaniques entourés d’une végétation luxuriante, avec le volcan Mombacho en toile de fond. On conclut la journée par un retour à Grenade afin d’admirer le coucher du soleil et sans aucun autre plan que celui de savourer le moment.