Installez un garde-corps en verre et en aluminium

Moderniser vos espaces intérieurs en installant un garde-corps en verre et en aluminium est une idée judicieuse qui allie esthétisme et praticité. Ce type de balustrade permet de sécuriser les espaces en hauteur ou les surfaces plates et inclinées, tout en soulignant et en sublimant le style d’aménagement. Le garde-corps en verre et aluminium peut aussi bien être utilisé en intérieur qu’en extérieur. Il pourra en effet sécuriser efficacement le toit d’un immeuble, un balcon, une mezzanine ou encore une terrasse.

Optez pour un garde-corps fabriqué sur mesure

Sachez que vous avez la possibilité de faire fabriquer vos garde-corps en verre et en aluminium sur mesure auprès de professionnels. Souvent réalisés dans des usines européennes, les produits qu’ils proposent sont réalisés suivant un processus strict, rigoureux et conforme aux normes ISO 9001, CE et TUV. Vous profiterez ainsi d’une menuiserie moderne, fiable et pérenne qui s’accorde parfaitement à votre style d’aménagement et à vos besoins. Vous pourrez entre autres choisir :

les dimensions,

la couleur de finition,

le nombre de barreaux,

le type de pose.

Il est également possible d’intégrer un système d’éclairage à la rambarde comme des rubans LED, pour plus de design.

Les artisans utilisent généralement du verre feuilleté trempé dont l’épaisseur est comprise entre 12 à 20 mm. Celui-ci est composé de deux couches de verres et de plusieurs feuilles de PVB (butyral de polyvinyle). Prises en sandwich entre deux vitrages, ces dernières rendent le garde-corps 6 à 8 fois plus résistant que les modèles en verre classiques. Concernant les structures en aluminium, elles font l’objet d’un traitement de surface pour un meilleur rendu. Cela permet aussi d’augmenter la résistance du métal à la chaleur, à l’usure et à la corrosion. Ce matériau léger et inoxydable gardera alors sa forme et sa brillance tout en garantissant votre sécurité au fil des années.

Les différents types de pose d’un garde-corps

Notons que l’installation d’un garde-corps peut varier selon son type et le rendu souhaité. La pose à la française, par exemple, consiste à fixer la balustrade sur le dessus de la dalle. Le garde-corps sera alors apparent. La fixation doit en revanche se faire au niveau du limon ou sur le côté de la dalle pour la pose à l’anglaise. En aucun cas elle ne doit être faite sur le sol. Pour profiter d’une installation soignée et fidèle à vos attentes, le mieux est de faire appel à des professionnels pour la mise en place de votre garde-corps.

Habillez vos murs avec une couleur tendance

Un simple coup de peinture peut suffire à moderniser et égayer un intérieur jugé trop triste, trop classique ou passé de mode. Pour ce faire, il n’y a rien de mieux que de choisir des couleurs tendance, afin d’habiller vos murs. Pour 2021-2022, le jaune paille et le jaune moutarde, ainsi que l’orange sont très à la mode. Ce sont les teintes parfaites pour apporter du peps dans vos espaces intérieurs. Les nuances de bleu comme le bleu canard, marine, indigo et turquoise restent également en tête d’affiche en termes de couleurs de peintures tendance. Elles s’associent parfaitement au vert, au gris et aux tons pastel. D’autres teintes comme le vert et la crème sont aussi à la mode. Bien entendu, vous pouvez tout à fait sublimer vos murs avec des teintes intemporelles. Le total blanc par exemple sera parfait pour créer un intérieur chic, élégant, moderne et design à la fois.

Remplacez les fenêtres par des baies vitrées

En plus d’être esthétiques, modernes et fonctionnelles, les baies vitrées illuminent les espaces intérieurs de manière optimale, ce qui rend ces derniers encore plus agréables à vivre. Remplacer les fenêtres existantes par ces fermetures permet aussi d’optimiser les performances énergétiques de la maison tout en réduisant la facture d’énergie. Les baies vitrées peuvent être faites d’aluminium, de PVC ou encore de bois.

Les différents types de baies vitrées

De nombreux types de baies vitrées existent. Parmi les modèles les plus prisés, il y a la baie vitrée coulissante. Cette dernière est recommandée pour les maisons ayant un accès sur l’extérieur : jardin, terrasse, balcon, piscine, etc. La baie vitrée à galandage, quant à elle, est à encastrer dans un caisson installé préalablement dans la cloison. Cela permet aux vitres de rentrer et de glisser dans l’épaisseur du mur. Ce type de baie vitrée est souvent utilisé dans les lofts et pour les vérandas. Il existe également la baie vitrée qui s’ouvre comme une porte, ou encore la baie vitrée fixe qui a pour unique but d’illuminer l’intérieur, mais qui ne s’ouvre pas.

Faut-il une autorisation pour remplacer les fenêtres par des baies vitrées ?

Il est important de noter que tous travaux d’aménagement ayant pour objectif de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment requièrent une déclaration préalable. Cela permet d’attester la conformité des constructions aux réglementations en vigueur. Dans ce contexte, veillez à demander une autorisation de travaux. Il faut l’adresser par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou la déposer à la mairie. La demande peut être faite par une ou plusieurs personnes autorisées. Dans ce dernier cas, les personnes concernées doivent fournir une fiche complémentaire mentionnant leur identité et leurs coordonnées.

Réaliser de gros travaux de rénovation intérieure n’est pas forcément nécessaire pour moderniser vos espaces. Quelques coups de peinture, l’installation de belles menuiseries design et tendance, ainsi que le remplacement des anciens modèles suffisent dans la plupart des cas. Si vous avez du mal à vous décider, pensez à demander conseil à un professionnel. Avec son œil aiguisé et son savoir-faire pointu, il saura vous aider à peaufiner vos idées et vous suggérer des solutions alliant esthétisme, fonctionnalité et originalité.