Quels sont les modèles de salons de jardin proposés sur le marché ?

Le salon de jardin peut être classique ou encastrable. Tout dépend de la configuration de l’espace dans votre jardin et de l’effet que vous recherchez. Le salon de jardin encastrable est considéré comme une très bonne option. Il prend en effet très peu de place une fois rangé. Les différents meubles qui le composent peuvent en effet être pliés et former un ensemble compact, ce qui facilite son rangement. De plus, l’avantage d’avoir un salon de jardin encastrable est qu’il est très facile à protéger. Vous n’êtes pas obligé de le rentrer tout le temps quand il pleut ou neige. Avec une petite housse, vous pouvez le couvrir et le laisser à l’extérieur. Ce modèle de salon de jardin convient très bien aux petites terrasses.

Quant au salon de jardin classique, tous les accessoires et meubles qui le composent gardent leur forme et leur taille initiales. Qu’il soit classique ou encastrable, le salon de jardin peut être modulable. Cela veut dire que vous pouvez l’adapter à tout type de configuration et aménager votre extérieur comme il vous plaît. Par exemple, vous pouvez transformer une table en tabouret ou en meuble de rangement. Un canapé peut également devenir une méridienne… Le modèle dépend également du nombre de places que vous souhaitez obtenir. Il y a par exemple des salons de jardin de 4, 8, 12 places et plus.

Quels sont les éléments qui composent un salon de jardin ?

La composition du salon de jardin dépend de l’usage que vous voulez en faire et du design que souhaitez. Par exemple, il peut tout simplement être composé d’une table et de deux, trois ou quatre chaises. Il y a également des salons de jardin qui sont équipés d’une table basse avec canapé et chaises ou d’une table basse avec fauteuils et chaises. En fonction du design recherché, vous pouvez choisir des canapés ou des fauteuils simples ou d’angle.

À ces éléments peuvent s’ajouter un banc et des tabourets. Ce type de salon de jardin offre plus de places et peut recevoir jusqu’à 12 voire même 15 personnes. Ils peuvent également être composés de coussins et de galettes pour fauteuil. Si le modèle que vous avez choisi n’en possède pas, vous pouvez les acheter vous-même. En plus d’être décoratifs, ces accessoires habillent vos assises et améliorent le confort de votre mobilier extérieur. Ils sont disponibles sous différents styles, formes et couleurs.

Quels matériaux choisir pour votre salon de jardin ?

Le salon de jardin peut être fabriqué avec différents matériaux. Vous avez le bois, la résine, le métal et le plastique.

Le salon de jardin en bois

Le bois est un matériau esthétique, robuste et durable qui apporte un côté chaleureux à votre jardin. Il existe différentes essences de bois, classées sur une échelle de 1 à 5. Pour garantir une bonne longévité à votre salon extérieur en bois, il faut choisir une essence de classe d’emploi 4. Votre mobilier pourra ainsi très bien résister à l’humidité, aux insectes et aux champignons. Toutefois, vous devez l’entretenir régulièrement pour qu’il garde son aspect d’origine.

Le mobilier extérieur en résine

Le mobilier extérieur en résine est léger, mais robuste et durable. Il est intemporel et moderne et nécessite très peu d’entretien. Sa grande résistance lui permet de supporter les variations de température, les intempéries et les rayons ultraviolets. Le mobilier de jardin en résine est disponible sous plusieurs formes et couleurs. Il peut avoir une finition injectée, tressée ou moulée. La finition tressée est la plus appréciée et la plus courante, car elle est très esthétique.

Le salon de jardin en métal

Ce type de salon est lourd et résistant. Il apporte un style moderne et contemporain à votre jardin. Le mobilier extérieur en métal peut être en acier galvanisé, en aluminium, en fer forgé ou en époxy. L’acier résiste très bien à la corrosion et il est disponible sous des teintes variées. Le salon de jardin en acier possède généralement des lignes épurées qui lui donnent un aspect sobre et élégant.

Le mobilier de jardin en aluminium est très léger et peut être déplacé facilement. Il ne rouille pas et résiste bien aux diverses intempéries. Toutefois, il faut le protéger du soleil, car il garde la chaleur. Quant au salon de jardin en fer forgé, il est très lourd et arbore un style un peu rétro. Les modèles en époxy sont les plus fragiles. Ils se rayent en effet très vite et nécessitent un traitement spécial pour qu’ils puissent résister à la corrosion.

Le mobilier de jardin en plastique

Le plastique est un matériau très tendance et très utilisé pour l’aménagement extérieur. Les salons de jardin en plastique présentent généralement des formes originales et de très belles couleurs. Ils sont très design et ils apportent un style épuré à votre extérieur. Ils sont également légers et nécessitent très peu d’entretien.

Comment entretenir votre salon de jardin ?

L’entretien de votre salon de jardin peut varier en fonction du matériau avec lequel il est fait. Par exemple, pour protéger un mobilier extérieur en métal de la rouille, il faut appliquer une peinture antirouille. Pour le nettoyer, il faut utiliser un produit vaisselle, du savon noir ou de Marseille et une éponge douce imbibée d’eau. Vous pouvez également utiliser cette technique pour nettoyer le salon en résine tressée. Si les saletés sont incrustées, faites votre nettoyage avec un mélange d’eau tiède et de cristaux de soude. Pour la résine, utilisez plutôt une pierre d’argile qu’il faut frotter sur l’éponge. Séchez ensuite avec un linge propre et sec.

Pour protéger votre salon de jardin en bois, il faut effectuer un traitement au moins 1 à 2 fois par an. Il consiste à décaper et poncer les meubles puis à les dépoussiérer avec un chiffon doux. Il faut ensuite utiliser un pinceau pour appliquer un produit de protection adapté à l’essence de bois. Vous devez ensuite laisser le mobilier sécher pendant 24 ou 48h, appliquer à nouveau le produit et laisser sécher de nouveau. Pour un entretien régulier, il faut nettoyer une fois par semaine avec un chiffon humide. Il est conseillé de mettre le salon de jardin en bois à l’ombre pour éviter qu’il soit en contact direct avec les rayons ultraviolets.

L’entretien du mobilier extérieur en plastique est très facile et peut se faire avec différents produits de nettoyage. Vous pouvez utiliser de l’eau avec du savon de Marseille ou du savon liquide. Pour lui redonner un aspect neuf, il faut verser du bicarbonate de soude sur le mobilier et frotter avec un chiffon doux imbibé de vinaigre. Vous pouvez également utiliser un mélange d’alcool ménager et d’eau chaude pour nettoyer vos meubles. Pour blanchir un salon de jardin en plastique qui jaunit, nettoyez avec un tissu imbibé d’eau oxygénée. Vous pouvez également utiliser un mélange d’eau de javel et d’eau. Rincez ensuite abondamment le mobilier.