Le PRP est un soin aux multiples bienfaits qui réduit l’apparence des rides et des ridules, des signes de photovieillissement, des cicatrices d’acné, des pores dilatés et de l’hyperpigmentation; il améliore la texture et le teint de la peau, et s’avère utile dans le traitement de l’alopécie et de la perte des cheveux. De fait, les plaquettes et le plasma utilisés pendant le traitement sont riches en facteurs de croissance, qui permettent une augmentation progressive de l’épaisseur, de la tonicité et de la vitalité de la peau, et qui favorisent la croissance des cheveux.