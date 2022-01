Installez de beaux tabourets de bar

Si vous souhaitez faire de votre maison le point de rendez-vous incontournables pour les happy hours entre amis, il vous faut absolument de beaux tabourets de bar. Ces chaises hautes sont indispensables pour servir d’assises pour les invités. Ici, les possibilités sont nombreuses : vous aurez le choix entre les tabourets sans ou avec dossier, ceux qui sont capitonnés pour plus de confort, ou encore ceux qui sont plutôt design.

Vous avez aussi la possibilité, soit de les assortir, soit de les dépareiller pour un effet mix and match. Notez néanmoins qu’il est important que vos tabourets et votre table de bar soient à une certaine hauteur. Ainsi, mesurez votre table de bar du sol au bas du plateau, puis soustrayez 30 cm pour que vos jambes et genoux aient suffisamment d’espace pour passer.

Côté matériau, vous pouvez opter pour le métal qui est facile à entretenir et robuste. Le bois est idéal si vous souhaitez que votre tabouret de bar soit de style plus chaleureux et rustique. Le tissu et le cuir peuvent également apporter ce côté cosy. Ils sont rembourrés pour offrir des assises confortables. Pour un intérieur contemporain, les modèles en plastique constituent un bon choix. De plus, ce sont les plus accessibles.

En ce qui concerne la couleur, tout dépend de l’ambiance que vous souhaitez mettre en place. Ainsi, le blanc et le bois blond sont à privilégier pour un style scandinave, tandis que le noir et le bois sombre sont plus adaptés pour un style industriel. Pour un coin bar style Art Déco, les tabourets de bar en velours noirs ou colorés seront vos meilleurs alliés. Pour le style bohème, les couleurs naturelles sont idéales.

Pour plus de sécurité, vous pouvez aussi opter pour des tabourets de bar dont les tonalités se rapprochent de celles de votre table de bar, ou des couleurs neutres pour plus d’élégance. Une autre astuce est de faire un rappel d’une autre couleur forte présente dans la pièce. Ainsi, vous êtes sûr de ne faire aucune faute de goût. Pour apporter de la gaieté, les couleurs vives comme le jaune, l’orange ou encore le vert anis sont très en vogue.

Pour le prix, notez qu’il existe des tabourets de bar pour tous les budgets. Les modèles classiques sont bien évidemment les plus abordables. Pour des éléments plus originaux, la facture peut très vite aller du simple au double.

Optez pour une table de bar adaptée à l’espace

L’un des meubles qu’il vous faut absolument est la table de bar. C’est là que vous pourrez préparer les cocktails pour tout le monde et pourrez les consommer en toute convivialité. Il en existe différents types. La table de bar comptoir est la plus classique. C’est celle qui convient aux espaces réduits.

Si vous disposez d’une grande cuisine, n’hésitez pas à opter pour la table de bar de style îlot. Spacieuse et plutôt large, elle vous permettra d’accueillir un grand nombre d’invités. Vous pourrez ainsi préparer vos boissons ensemble, tout en discutant.

Il existe aussi sur le marché de nombreux styles de tables de bar : scandinave, industriel, contemporain, etc. Quel que soit votre choix, il est important que vous accordiez une importance toute particulière au choix du revêtement de votre comptoir. C’est l’un des éléments les plus visibles de votre coin bar et celui qui servira le plus. Malgré leurs prix assez hauts, les revêtements classiques comme le granit ou le marbre constituent d’excellents choix pour apporter élégance et raffinement à cet espace. De plus, ils sont durables.

Le bois de couleur sombre offrira un rendu chaleureux, tandis que l’acier inoxydable ou le verre sont adaptés pour un comptoir plus original. En plus du design, le revêtement doit être de qualité pour ne pas se rayer ou se fissurer facilement.

Investissez dans une belle desserte pour votre coin bar

Pour ranger vos bouteilles, il est conseillé d’investir dans une belle petite desserte à roulettes, que vous installerez non loin de votre table de bar. Vous pourrez ainsi mettre en valeur vos bouteilles et vos jolis verres, mais aussi ajouter un plus non négligeable à votre décoration. Vous pouvez opter pour une desserte en verre avec des détails cuivrés ou en laiton, ou encore choisir un modèle en métal pour un style plus industriel.

Embellissez votre coin bar avec de la belle vaisselle

C’est aussi un élément primordial pour pouvoir recevoir vos convives. Il vous faudra en premier lieu de jolis verres de différentes formes et de différentes contenances, en fonction du type de boissons que vous comptez servir.

Il vous faudra également tous les autres accessoires qu’un barman digne de ce nom doit avoir : des pailles, un shaker, un seau à glaçons, des becs verseurs, des passoires, des doseurs, etc.



Installez un mini frigo ou une cave

Certaines boissons et certains ingrédients doivent être préservés au frais. Ainsi, un mini frigo ou une mini cave à vin sera bien pratique, même si vous pouvez vous en passer dans un premier temps. À chacun de voir si vous disposez de l’espace nécessaire pour l’installer et de sa réelle utilité pour vos préparations.

Ajoutez quelques éléments de déco à votre coin bar pour la touche finale

Pour apporter la touche finale à votre coin bar, n’hésitez pas à disperser quelques éléments de décoration ici et là. Une suspension au-dessus de la table, un tapis, quelques plantes vertes, des guirlandes lumineuses et quelques bibelots sympas feront parfaitement l’affaire. Avec quelques accessoires, vous pouvez transformer cet espace de votre maison en un lieu sublime et convivial.