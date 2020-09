OMY LABORATOIRES

De plus en plus tendance, les soins de la peau personnalisés sont enfin offerts au Québec grâce aux Laboratoires Omy. Comme chaque épiderme est unique, l’équipe de chimistes de cette marque québécoise formule, selon nos besoins, des soins individualisés et performants. Un bilan cutané, effectué en ligne ou par téléphone, permet de définir notre propre formule idéale. Plus de 4000 combinaisons d’ingrédients sont possibles! En plus d’être véganes, hypoallergéniques et d’origine naturelle, les soins d’Omy sont entièrement adaptés à notre peau!

omycosmetics.com

KAMIK

Fabriquées au Québec avec des matériaux locaux et importés, les bottes d’hiver Sienna Mid nous mèneront du travail à la maison (et vice-versa!) avec style, tout en gardant nos pieds bien au chaud et au sec. En tant qu’entreprise québécoise basée à Montréal, Kamik a le développement durable à coeur. Avec son objectif zéro déchet, elle recycle assez de caoutchouc pour produire

360 000 paires de bottes de pluie par année!

kamik.com