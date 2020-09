Au sommaire

Entre les concerts et les nombreuses tribunes sur lesquelles Elisapie est invitée à s’exprimer sur des enjeux sociétaux liés aux premiers peuples, la mère de trois enfants a trouvé la liberté en créant un équilibre délicat entre ses différents rôles.

On rencontre aussi les cinq activistes Martine Delvaux, Melissa Mollen Dupuis, Khate Lessard, Safia Nolin et Jessica Prudencio, des femmes qui osent prendre la parole en ligne ou dans les médias pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur, au risque de recevoir un flot incessant de messages – de soutien mais aussi de haine.

En beauté, regards sur l’afro, cette coiffure qui, encore aujourd’hui, continue de déranger, voire de polariser. Alors que les standards de beauté ont longtemps associé la beauté à la peau blanche et aux cheveux lisses et droits, le port de l’afro s’impose plus que jamais comme un geste revendicateur, foncièrement politique, pour de nombreuses femmes noires.

On vous présente aussi un dossier sur l’acné adulte en s’attardant à ses causes, à ses conséquences psychologiques et aux meilleures façons de le soigner.

Côté shopping, on vous présente les manteaux de la saison, entre anoraks sportifs et pièces douillettes, et on sort de notre zone de confort pour affronter l’automne dans un style motard renouvelé.

Et plus encore…

Le numéro d’octobre d’ELLE Québec sera disponible jeudi 10 septembre, en kiosque et en version numérique. Il est aussi disponible en abonnement.

Bonne lecture !