Dans ce numéro de septembre, on rencontre l’actrice Suzanne Clément. La comédienne rentre au bercail cet automne en incarnant l’urgentologue Emmanuelle St-Cyr dans STAT, la nouvelle quotidienne de Radio-Canada. « Comme actrice, ça fait du bien de jouer un personnage sûr de lui. Je doute beaucoup dans la vie. Là, pendant un certain nombre d’heures par semaine, je vais incarner une urgentologue confiante et oublier mes propres soucis ! »

On s’entretient également avec la dramaturge Nathalie Doummar, qui nous présente sa pièce Mama. C’est grâce à un laboratoire d’exploration des possibles et à une résidence d’écriture que ce texte puissant sur la transmission et la transgression des valeurs familiales a pu naître après 10 ans à faire germer l’idée dans sa tête et son cœur.

En mode, on met de l’avant les courants forts de la saison. Avec leur aura vibrante d’optimisme, les tendances automne-hiver 2022 font la part belle aux silhouettes puissantes, aux teintes avant-gardistes et évoquent le désir d’un monde meilleur et d’un avenir plus brillant. Aussi, pleins feux sur les innovations des grandes maisons de mode, qui respectent toutefois leur riche héritage.

Côté beauté, on démystifie le lifting du visage 2.0, on voit la vie en rose en maquillage avec des produits fuchsia, et on découvre toutes les tendances coiffures et maquillages de la saison, aperçues sur les passerelles des défilés de Paris, New York, Milan et Londres !

Finalement, on se penche sur le « revenge travel », ou le retour en grand du voyage. Après avoir remisé nos rêves d’ailleurs pendant plus de deux ans, où avons-nous envie d’aller maintenant ?

Le numéro de septembre d’ELLE Québec sera en vente ce jeudi 11 août, en kiosque, en abonnement et en version numérique.