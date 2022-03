Dans ce numéro d’avril, on rencontre l’autrice, scénariste et comédienne, ainsi que nouvelle chroniqueuse au ELLE Québec, Sarah-Maude Beauchesne. C’est par l’écriture que cette femme de mots réfléchit et se questionne sur des sujets tels que le féminisme et la sexualité, thèmes qui ponctuent son œuvre : « Je me demande si on peut être hétérosexuelle, complètement féministe et se sentir égale à l’autre. »

On s’entretient également avec l’acteur Antoine Pilon au sujet de la nouvelle minisérie coup-de-poing Manuel de la vie sauvage, dans laquelle il tient le rôle principal de Kevin Bédard : « On a tendance à ne pas prendre de risques pour ne pas déplaire, à ne pas dépasser les bords. Donc, quand il y a des perles comme celle-là, il faut en être fier ! »

Côté culinaire, on discute avec la cheffe Fisun Ercan, anciennement propriétaire du renommé restaurant Su, à Montréal et désormais à la tête de la table champêtre Bika ferme et cuisine. Elle sortira sous peu son nouveau livre de recettes Racines, dans lequel elle révèle les secrets d’une cuisine turque réinventée par les saveurs d’ici.

On découvre aussi toutes les tendances printemps-été 2022 ! En beauté, nos minois reviennent à la vie à coups de traits colorés, de paillettes miroitantes et de cheveux savamment sublimés, puis en mode, la saison est rythmée par une joie décadente : des silhouettes séductrices, des teintes vives et une insouciante légèreté ! Serait-ce le retour des années folles ?

