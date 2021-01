Au sommaire:

« C’est quoi le problème d’avoir l’air de son âge, déjà ? »

Pascale Bussières, encore et toujours la muse de nombre de réalisatrices et de réalisateurs, se livre de façon intime sur le regard que porte la société sur l’apparence des femmes, dans une entrevue authentique.

En plus de se confier sur sa vie personnelle et professionnelle, elle pose un constat sur l’influence sociale exercée sur les femmes pour qu’elles restent jeunes. « À partir de 40 ans […], on te renvoie constamment à ton âge en te disant “tu ne le fais pas”, justement, ton âge. C’est un compliment empoisonné. Ça suppose qu’une femme de 40 ans est vieille. C’est quoi le problème d’avoir l’air de son âge, déjà ? »

En beauté, on découvre les 16 produits les plus performants de 2020, tels que définis par les directrices beauté des différentes éditions d’ELLE à l’international.

On vous présente un article qui brise les tabous et qui démocratise un plaisir pour tous : les jouets sexuels, qui sont une véritable révolution pour le plaisir des femmes et des personnes non binaires.

En mode, on présente le style sportif et décomplexé, qui mise sur des pièces colorées et oversized pour être toujours confortables, sans faire de compromis sur le look.

En culture, Matthieu Pepper nous parle de sa peur de vieillir et de la comédie à sketchs dont il est le réalisateur : Entre deux draps, dans lequel il incarne également le personnage de Thomas.

Finalement, on explore le féminisme intersectionnel avec Estelle Grignon, journaliste culturelle et femme d’ambition. Elle démystifie le concept de l’intersectionnalité, qui, elle le rappelle, n’est pas qu’un concept d’universitaires, mais bien une réalité très concrète pour les personnes qui vivent au croisement de plusieurs oppressions.

Le numéro de février-mars d’ELLE Québec sera disponible ce jeudi 28 janvier, en kiosque et en version numérique. Il est aussi offert en abonnement.