24 Février 2022: ce jour-là a marqué un avant et un après dans la vie des Ukrainiens.

Qui aurait cru que les opérations militaires que nous apprenions dans les livres d’histoire sur la Seconde Guerre mondiale deviendraient une dure réalité dans la vie des Ukrainiens d’aujourd’hui? Qui aurait pensé que 77 ans après la fin de cette guerre, les Ukrainiens passeraient des nuits dans des abris antiaériens, que leurs villes seraient attaquées au lance-roquettes et que des chars d’assaut circuleraient dans des rues où, jusqu’à récemment, les civils s’affairaient tout naturellement à leur quotidien?

Qui aurait cru qu’aujourd’hui, nous aurions à sceller les fenêtres de nos maisons avec du ruban adhésif pour les protéger des ondes de choc, à éteindre les lumières la nuit pour ne pas attirer l’attention des avions, à réagir instantanément au son d’une sirène annonçant l’arrivée d’avions de combat et à nous précipiter vers l’abri antiaérien le plus près?

Nous pensions que l’ère des conquêtes et de l’invasion de territoires étrangers – comme c’était le cas au Moyen-Âge – était révolue. Mais, apparemment, il y a des gens qui vivent dans le passé.

Ce qui se passe en Ukraine est un crime, et il doit cesser.

Le choc et la peur se mêlent aujourd’hui à un incroyable sentiment de patriotisme et d’unité qui rallie la nation ukrainienne. Comme jamais auparavant, nous sommes prêts à tout pour défendre notre droit à la paix et à l’autodétermination. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous soutiennent dans ce moment difficile. Vous nous aidez à être plus forts.

Sonya Zabouga, rédactrice en chef d’ELLE Ukraine et d’ELLE Decoration Ukraine

