Chaque année, ELLE Québec et ELLE Canada organisent le Grand Prix de la Beauté, un événement attendu par bien des beautistas et par les pros de l’industrie. Pendant des mois, des lectrices de partout au pays testent plusieurs produits, sans en connaître la marque. Elles ne se concentrent donc que sur les résultats, sans se laisser influencer par le branding! Vous trouverez à la page 64 les petits pots qui ont conquis le jury en 2021.

Avant même de travailler dans le monde des magazines, j’ai fait partie d’un de ces jurys – aux balbutiements de ce prix devenu plus que prestigieux. J’ai toujours été fascinée par les produits de beauté. Très jeune, je m’enfermais dans la salle de bain et j’essayais tous les élégants flacons de ma mère – à son insu. Plus tard, fidèle abonnée d’ELLE Québec, j’ai tenté ma chance pour tester les produits du Grand Prix de la Beauté et… j’ai été choisie. J’ai reçu des boîtes remplies de produits mystères – alléluia! –, et on peut dire que j’en ai eu pour mon argent (c.-à-d. le prix d’un timbre, pour envoyer ma candidature). C’était mieux que Noël!

J’ai pris le temps de tester chacun des petits pots reçus. De les toucher, de les sentir, de les essayer. Mine de rien, c’est un véritable travail de moine. Les critères sont nombreux, et il faut tenir un carnet de notes en étant méticuleuse, concise, précise.

Pensons à un mascara, par exemple. Est-il allongeant? Volumisant? Fortifiant? Ouvre-t-il le regard? Migre-t-il sous les yeux? Comment est sa tenue? Et la brosse? Que diriez-vous de l’application du produit? De son odeur? Et parlons texture, maintenant! Pour chaque catégorie (il y en a 40 cette année), il y avait de 4 à 12 produits à tester. Dont 10 mascaras!

Il y a aujourd’hui de plus en plus de produits de beauté sur le marché. L’offre est vaste, et c’est facile de se perdre dans les rayons beauté – et difficile de choisir parmi toutes les promesses faites par les différentes marques. Chaque année, des dizaines de nouvelles entreprises voient le jour et tentent de répondre aux besoins des consommateurs tout en se collant à leurs valeurs. Produits bio, naturels, écologiques, végétaliens: du packaging recyclé aux contenants minimalistes, il y a maintenant de tout, et pour tous les goûts. C’est super, mais il est de plus en plus ardu de séparer le bon grain de l’ivraie. C’est là que le Grand Prix de la Beauté entre en jeu. Pas de flafla, pas de marketing, pas de secret: les produits qui remportent la palme sont des produits qui fonctionnent vraiment, qui nous aident à nous présenter au monde avec confiance – et avec un joli glow. Laissez-vous guider en toute beauté par les recommandations de notre dévoué et diligent jury!

Bonne lecture!