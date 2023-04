Très tôt dans son livre, Karel Mayrand répond à la question qui nous hante: est-il trop tard? «Nous avons toutes les connaissances scientifiques et toutes les technologies pour répondre au défi», écrit-il, réaliste, mais encore prêt à se battre. Son discours va dans le même sens que celui de Naomie Klein dans son livre La maison brûle, que j’ai lu il y a quelques années. En bref: on doit passer du mode individuel au mode collectif — même si les deux ne s’opposent pas, puisqu’ils se renforcent mutuellement. L’une des clés d’une action militante efficace, c’est de choisir des gestes et des actions qui ont un fort potentiel de contagion, qui pourront atteindre une masse critique de gens prêts à changer les choses. À preuve, tous les grands mouvements sociaux qui ont été portés par de petits groupes mobilisés et motivés. Tellement d’idées radicales sont devenues tout à fait normales et acceptées: la fin de la monarchie ou de l’esclavage, le mariage des personnes de même sexe, le droit des travailleurs, le droit de vote des femmes, etc. Rien n’est impossible quand on se relève les manches, ensemble.

D’ailleurs, tout récemment, un premier traité international de protection de la haute mer a été adopté par les pays membres des Nations Unies. Une entente qualifiée d’historique pour la santé des océans, menacée par le réchauffement planétaire, la pollution plastique, la surpêche et l’exploration minière des fonds marins. Comme quoi le militantisme donne des résultats! Nous étions quand même 7,2 millions à manifester contre la crise climatique dans tous les pays du monde en 2019! Et si on s’y (re)mettait?

Des idées? Envoyez-les-moi sur Instagram: @sophiebanford!