Ce qu’on n’y trouvera jamais, cependant, ce sont des astuces pour obtenir un bikini body. On ne donnera pas dans nos pages de trucs pour perdre 10 livres avant de s’exhiber sur la plage, pour aplatir notre ventre, pour allonger nos jambes, pour lisser notre cellulite, pour réduire notre tour de taille. Notre corps, dans notre équipe de femmes toutes différentes et toutes magnifiques, on tente de l’aimer comme il est et de l’utiliser comme outil pour profiter de la vie. Pour voir, toucher, sentir, ressentir. Et on le laisse exister du mieux qu’on le peut sans lui faire violence, sans chercher à le rapetisser, le remodeler, le changer.

La compassion et le respect qu’on a pour notre corps dans l’équipe d’ELLE Québec sont d’autant plus importants dans la période actuelle, où le corps des femmes est un cheval de bataille politique. On tente de le contrôler, de le réguler, de se l’approprier. Et c’est plus que préoccupant.

Aux États-Unis, la Cour suprême est sur le point de renverser l’arrêt Roe v. Wade qui avait légalisé l’avortement d’un bout à l’autre du pays, malgré la difficulté d’accès aux interventions dans de nombreuses régions de ce grand pays. Cette décision permettrait aux États d’interdire les avortements, peu importe la situation, peu importe la raison. Même si, même si, même si. Fini, donc, les IVG dans des conditions sécuritaires où la santé, la vie des femmes, est réellement protégée. Car on s’entend, même si les avortements deviennent illégaux, il y en aura quand même. Mais ils coûteront la vie à bien des personnes ayant un utérus, à court de ressources, dans un pays qui n’offre ni congés de maternité ni soins de santé universels pour les enfants, et où un accouchement à l’hôpital coûte de 17 000 $ à 50 000 $. Et ça se dit «pro-vie»…

On pense être protégées, ici, au Québec, au Canada, mais ne nous laissons pas leurrer. Les Canadiennes ne sont pas à l’abri d’attaques contre leurs droits. Au cours des 10 dernières années, par exemple, les Conservateurs, grand parti fédéral, ont présenté des projets de loi ou des motions d’initiative parlementaire visant à restreindre l’avortement et, l’an dernier, une majorité du caucus conservateur a voté en faveur d’une réduction de l’accès à l’avortement. Le mouvement anti-choix est bien présent, même s’il est plus subtil de ce côté-ci de la frontière. Il faut rester vigilantes, toujours.

Notre corps politisé, on a donc décidé, à ELLE Québec, d’y faire attention. De l’aimer du mieux qu’on le peut. De le dorloter, de le traiter aux petits oignons. De le laisser être caressé par les chauds rayons du soleil, cette saison, sans se soucier de le modifier pour le faire entrer dans un moule impossible. C’est le moins qu’on puisse faire, non?

Bonne lecture et bon été!