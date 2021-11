«… du temps. Du temps à ne rien faire, du temps à regarder les plantes pousser, du temps pour lire, pour rire, pour rêver, pour procrastiner, pour jouer dehors, pour binger des séries, pour planifier des vacances, pour repeindre la salle de bain, pour admirer une œuvre, pour cuisiner des gâteaux. Juste du temps. Du bon temps.» − Sophie Banford, éditrice et directrice générale

«… de cesser d’en faire trop dans toutes les sphères de notre vie, et d’apprendre à nous poser, individuellement et comme société, et à profiter des bonheurs simples de la vie.» − Joanie Pietracupa, rédactrice en chef

«… une sexualité saine, assumée et libre où le plaisir, le désir et le consentement s’entremêlent lascivement.» − Laurie Dupont, chef de contenu culture et société Le numéro de décembre d’ELLE Québec est offert en kiosque, en version numérique et en abonnement.

«… d’avoir plus d’empathie, de reconnaître nos privilèges et d’en user pour que la société devienne plus juste et le monde, plus beau.» − Elisabeth Massicolli, rédactrice en chef adjointe

«… de sauter dans les flaques, de rire aux éclats, de nous regarder avec douceur et de savourer chaque instant de liberté retrouvée.» − Cynthia Quellet, directrice des contenus numériques

«… de goûter aux petits plaisirs de la vie et de bien profiter de chaque moment avec ceux qu’on aime.» − Laurence Fontaine, graphiste

«… du bonheur, des rires et de la légèreté pour cette nouvelle année.» − Marouchka Franjulien, responsable de la rédaction mode

«… de collectionner les moments précieux avec nos proches, pour rattraper le temps perdu pendant la pandémie, et de trouver un équilibre sain entre les différentes sphères de notre vie afin de profiter des petits et des grands bonheurs au rythme qui nous convient.» − Théo Dupuis-Carbonneau, chef de contenu beauté

«… un retour à l’essentiel, une bonne santé mentale et physique, et de pouvoir continuer à suivre nos passions.» − Estelle Gervais, responsable mode et market

«… une nouvelle année bourrée d’amour, de douceur, de paix, de santé, de partage, de plaisir, d’aventures, d’émancipation et de toutes ces choses qui mènent au bonheur.» − Rosalie Chrétien, graphiste sénior

«… d’oser, tout simplement!» − Claudia Guy, coordonnatrice à la rédaction

«… plus de douceur, plus d’ouverture au monde, mais également des moments de qualité avec nos proches, des instants pour profiter du grand air, et beaucoup d’amour et de bienveillance les uns envers les autres.» − Alex Gonthier, adjointe aux contenus numériques