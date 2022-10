C’est l’automne, ce temps de l’année où ma peau et mes cheveux ont soif. Je fais donc le plein de petits pots pour la saison du cocooning qui s’en vient. Et ça tombe bien, car c’est aussi le moment du dévoilement des résultats du Grand Prix de la Beauté ELLE Québec et ELLE Canada —, ce qui m’éclaire tout le temps dans mes choix! Plus de 300 produits sont testés à l’aveugle par notre jury, composé de 500 personnes. Elles nous donnent ensuite avec honnêteté leur avis, ce qui nous sauve toutes et tous du temps et de l’argent, tant il y a d’offres sur le marché.

Parce que, quand vient le temps d’acheter des cosmétiques et des soins, on peut parfois avoir l’impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Les recherches web sont teintées de Google Ads et d’algorithmes, et mes influenceuses préférées sont payées pour prétendre que ce mascara-ci ne coule pas ou que ce shampooing-là rend les cheveux hyper soyeux. Les vrais avis, objectifs, clairs, précis, se font rares, par les temps qui courent! C’est plus que rafraîchissant, donc, de savoir que les produits qui se retrouvent dans le palmarès du Grand Prix de la Beauté sont réellement testés, approuvés, aimés. Créer du contenu indépendant pour nos lectrices, c’est notre mandat et notre promesse!

Dorlotez-vous cet automne — en commençant par consulter le dossier du Grand Prix de la Beauté qu’on est si fières de vous présenter — en toute transparence.