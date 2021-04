On a vu nos quatre murs sous toutes – touuuuutes! – leurs coutures. Et on a tenté, par tous les moyens, de transformer notre intérieur en un espace de vie agréable. On a fait le grand ménage, suivi les conseils de Marie Kondo, changé plusieurs fois nos meubles de place, ajouté des plantes à notre décor. Plus que jamais, on a cherché à se faire un nid douillet, un abri où on se sent bien dans cette tempête.

C’est là que des concepts comme le hygge, mot danois qu’on peut traduire par «être bien chez soi», prennent tout leur sens. Ils s’invitent dans les détails comme dans les projets d’envergure: des plantes suspendues dans de grands vases, des chandelles parfumées haut de gamme jusqu’aux grandes rénos. Avouez que vous avez fouiné, vous aussi, pour trouver des jetés moelleux, des draps doux au possible, de l’encens enveloppant ou un nouveau canapé capitonné et confortable? Normal! Comme on passe pratiquement tout notre temps dans notre maison, le moins qu’on puisse faire c’est d’en prendre soin, dans la mesure de nos moyens. Pas étonnant, non plus, que le marché immobilier explose. On veut changer d’air – en trouvant un tout nouveau condo en ville… ou en s’exilant à la campagne!