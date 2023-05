La doctorante fait «pratiquer» ses étudiants de cinq façons. Tout d’abord, pendant une semaine, tous les soirs, ils doivent noter ce dont ils sont reconnaissants dans une liste de gratitude. Cet exercice, scientifiquement éprouvé, fait grimper le niveau de bonheur instantanément. Puis, elle leur demande de dormir huit heures par nuit, chaque nuit, durant une semaine. «Ça peut paraître idiot, mais nous savons que dormir plus et mieux réduit les risques de souffrir de dépression et améliore une attitude positive», dit Laurie Santos. Ensuite, elle leur propose de méditer 10 minutes par jour, tous les jours. Encore ici, les études montrent comment la méditation et d’autres activités qui mobilisent toute notre attention, ou notre pleine conscience, peuvent nous aider à être plus heureux.

Les deux derniers exercices sont connus et aussi confirmés par l’étude monumentale sur le bonheur qu’ont menée les professeurs de Harvard Robert Waldinger et Marc Schulz, publiée dans le livre The Good Life: ce que nous apprend la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé. En premier lieu, passer plus de temps avec notre famille et nos amis. Simple, mais efficace. Et finalement, sans surprise, passer moins de temps branchés sur les réseaux sociaux et favoriser davantage des relations plus personnelles. «Les dernières recherches montrent que les gens qui utilisent le plus les réseaux sociaux comme Instagram ont tendance à être moins heureux que ceux qui les utilisent moins.» On se le tient pour dit et… on décroche?

Allez, bon été!