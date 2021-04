Derrière les personnages uniques qu’incarne Karine Gonthier-Hyndman se cache une comédienne qui n’aime pas parler d’elle. Celle qui nous a éblouis dans Like-moi !, Les Simone ou plus récemment dans C’est comme ça que je t’aime se défend d’être intimidante : « Plus je suis connue, plus on me colle l’étiquette de snob ! J’ai l’impression qu’on confond la confiance et la prétention… »

En culture, India Desjardins décortique la glorification des amours toxiques dans les œuvres populaires dans son nouvel essai, et rêve d’égalité femme-homme, même en fiction.

On explore la réalité des travailleuses du sexe à Berlin, ces femmes fortes et fières qui revendiquent leurs droits.

En mode, on rencontre l’unique Jenna Lyons, véritable icône du prêt-à-porter. Elle se confie sur les défis d’une carrière dans le domaine de la mode, elle qui a mené dans le passé la compagnie J.CREW au sommet du succès, avant de la quitter et de fonder sa propre entreprise Sort of Creative.

Côté beauté, la journaliste Estelle Grignon nous raconte le rôle qu’a joué le maquillage dans sa transition : « Pour une femme trans, se maquiller pour la première fois est franchement intimidant. [Quand j’ai annoncé] mon nouveau prénom et mes nouveaux pronoms, le maquillage est alors devenu un mode de survie. »

