Au petit écran, Julie Perreault incarne des rôles surprenants, comme tout récemment dans la série Je voudrais qu’on m’efface, et prochainement dans la télé-série Doute raisonnable, où elle interprétera le personnage d’Alice, une policière au sein d’un groupe d’enquête sur les crimes à caractère sexuel : « Tu sais, des fois, c’est comme si la vie nous envoyait ce à quoi on aspire. […] C’est comme si, avec ce rôle, je récoltais le fruit de mes réflexions. »

En culture, on vous présente Les Audacieuses, 10 femmes influentes dont Safia Nolin et Alicia Kazobinka, qui ont fait preuve d’audace et de courage en se rasant la tête à l’occasion du 20e anniversaire du Défi têtes rasées Leucan. Lorsque son équipe lui a proposé de se raser la tête, la directrice générale de Leucan, Pascale Bouchard, s’est exclamée : « Trouvez-moi neuf porte-parole féminines au Québec qui le feront avec moi et j’embarque ! »

Côté beauté, la femme d’affaires et mère de trois enfants Miranda Kerr, fondatrice de Kora Organics, partage le secret de son précieux équilibre : « Le bien-être passe par une approche globale où on prend soin du corps, de la tête, et de l’esprit. »

Encore aujourd’hui, des femmes sont victimes de discrimination en fonction de leurs cheveux crépus et des coiffures qu’elles choisissent de porter. Comment pouvons-nous écouter et apprendre pour aller dans une direction plus inclusive en matière capillaire ?

En mode, plein cap sur la légèreté ! On lève le voile sur des looks d’inspiration nautique aux accents désinvoltes.

