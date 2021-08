Autre rencontre avec Léa Clermont-Dion, qui a pris le pari risqué de tourner un documentaire coup de poing sur le procès de son agresseur, inspirée par la démarche d’autres victimes. T’as juste à porter plainte sera diffusé dès le 23 août sur les ondes de Noovo.

En mode, on décortique les courants forts aperçus aux grands défilés de mode, à Paris, Milan, New York et Londres ! Pleins feux sur les matières métallisées, les nuances vives, les tenues monochromatiques, les paillettes, les looks hétéroclites, et plus encore !

Pareil côté beauté : on vous dit tout sur les tendances cheveux et maquillage de la saison ! Chevelures flamboyantes, smoky eyes rock’n’roll, franges et tresses en tous genres : on vous présente ce qui a attiré notre attention sur les passerelles.

En décoration, on découvre le chic à la néerlandaise avec la rénovation d’une demeure du 17e siècle, classée monument historique et située au cœur d’Amsterdam.

Finalement, on a interviewé Athena Calderone, véritable gourou du design et déesse domestique, qui présente Cuisiner en beauté, la traduction française de son premier ouvrage consacré aux arts de la table. Celle que le New York Times a surnommé la « Martha Stewart des temps modernes » nous propose ses meilleures recettes et des astuces pour créer un plat qui soit autant un régal pour les yeux que pour le ventre.

Le numéro de septembre d’ELLE Québec sera en vente ce jeudi 12 août, en kiosque et en version numérique.