Trois ans et demi après son premier album, le chanteur aborde des questions qu’il esquivait jusqu’alors. « La raison pour laquelle je ne répondais pas, c’est parce que je ne voulais pas d’étiquette, et parce que je ne voulais pas que ça devienne le centre de toutes les conversations. Mais ç’a été encore pire de ne pas répondre. »

En entrevue, on rencontre Sarah-Maude Beauchesne dans le cadre de la sortie de son roman charnel Au lac d’amour. Plongeon dans l’univers de tous les possibles avec celle qui veut tout dire et tout savoir.

Côté culture, on explore la représentation des personnages LGBTQIA+ à la télévision québécoise. Félix-Antoine Tremblay, acteur, Richard Blaimert, scénariste, Valérie Bah, cinéaste et auteure, et Stéfany Boisvert, professeure à l’École des médias de l’UQAM, nous font part de leur point de vue sur la situation actuelle au petit écran.

En beauté, pleins feux sur les fragrances boisées, maîtresses de la prochaine saison. Aussi, on vous propose des pistes pour comprendre — et soulager ! — notre épiderme sensible.

En mode, on vous dévoile les plus beaux looks de la saison, pour lesquels éclectisme épuré et superpositions assumées se rencontrent, entre audace et confort.

Finalement, on vous fait découvrir les plus splendides spas du Canada où se faire dorloter comme il se doit. Laissez-vous tenter par un luxueux soin du visage ou un traitement shiatsu au cœur de la forêt comme le proposent les établissements canadiens les plus réputés !

Le numéro d’octobre d’ELLE Québec sera en vente ce jeudi 16 septembre, en kiosque ou en version numérique.