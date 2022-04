Dans ce numéro de mai, on rencontre France Beaudoin. Animatrice aguerrie, productrice et présidente de sa propre entreprise (Pamplemousse Média), cette dame de cœur s’ouvre sur son parcours, ses projets et son univers : « Mon travail c’est d’essayer de réunir les conditions pour que tout fonctionne que ce soit sur le plan des équipes, des idées, du suivi… C’est d’aller cogner à une autre porte si la première ne s’ouvre pas, c’est d’oser et de risquer… C’est de “leader” quelque chose, mais de s’entourer de plus fort que soi, partout. »

Nous avons également eu la chance d’être conviés par le chanteur Pierre Lapointe au Musée des beaux-arts de Montréal, où a eu lieu une séance photo pour le moins historique. Le projet muséal L’heure mauve est une exposition éphémère qui marie deux univers : celui de l’artiste multitalentueux Nicolas Party et celui de l’auteur-compositeur- interprète Pierre Lapointe.

Côté beauté, c’est la folie des baumes, sticks et crèmes colorés au look naturel ! On vous dévoile tous les secrets pour obtenir un teint frais et resplendissant grâce au maquillage en crème.

En mode, on rend hommage au créateur Thierry Mugler, ce pionnier dans l’art de faire des défilés un spectacle, qui tirait sa révérence en janvier dernier. On revient sur les réalisations et les créations de ce génie de la mode.

Dans notre section lifestyle, c’est le retour du design maximaliste — et on s’en réjouit ! Fini les intérieurs gris monochromes et les comptoirs dépouillés, on rajoute de la couleur et des motifs dépareillés !

Côté culinaire, l’été est servi avec le nouveau livre de Josée Di Stasio, Mes carnets de saison : printemps-été, qui explore le dolce far niente de la belle saison, fugace au Québec. On a d’ailleurs rencontré l’animatrice et autrice vedette qui nous dit tout sur son nouvel ouvrage.