Dominique Fils-Aimé exprime avec délicatesse et force à la fois sa reconnaissance envers celles et ceux qui l’ont précédée, et son désir de lier les époques et les gens les uns aux autres : « On devrait mettre l’accent sur le fait que notre communauté est arrivée à passer au travers de tout ce qu’elle a vécu et à s’en sortir la tête haute, à excel­ler même, plutôt que d’affirmer qu’on est des victimes. Avant tout, on est des survivants. »

Elle dévoile aussi sa nouvelle chanson bilingue, Go Get It, et son lumineux vidéoclip qui fait du bien. Hymne à l’empowerment au féminin, cette collaboration toute en musique a pour but de mettre de l’avant l’importante mission de Plan International Canada, un organisme qui défend les droits des enfants et des femmes, ici et ailleurs.

On vous présente également une entrevue captivante avec Sandrine Filiatrault, originaire de Wendake et résidente en médecine familiale, et Kathleen André, femme médecine innue, qui démystifient pour nous une partie de la philosophie médicale autochtone : « Il ne suffit pas de connaître les plantes et leur pouvoir de guérison pour les utiliser ; d’où l’importance des femmes médecines, porteuses de ce savoir. »

En vue du temps des Fêtes qui approche à grands pas, des pros de l’industrie nous partagent leurs meilleurs conseils et leurs produits chouchous pour se faire une beauté avant les célébrations !

Côté mode, on vous propose des tonnes d’idées de looks à la fois éclatés, chics et « glamourissimes » !

Puis, pour inspirer votre liste de souhaits, on vous invite à consulter notre guide cadeaux complètement local ! Vous y découvrirez plus d’une cinquantaine d’idées, 100 % québécoises ou canadiennes.

En prime, on pige dans les recettes du livre Boire le Québec, de Rose Simard, et on vous suggère des recettes de cocktails locaux et originaux pour bien lancer les festivités !

