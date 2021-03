À la suite de la récente vague de dénonciations en janvier dernier qui ont mis à mal les dirigeants de Dare To Care, Béatrice Martin a fait l’acquisition de l’entreprise, qui est officiellement devenue Bravo Musique. La femme de tête a pris le pari de décentraliser le pouvoir et d’infuser une bonne dose de sensibilité à ses relations d’affaires. « Il est primordial que des femmes occupent des postes de direction […]».

Pour la saison printemps-été 2021, on vous présente les meilleures façons de concilier les grandes tendances internationales avec la nouvelle réalité qui chamboule encore nos vies. En mode, les défilés de New York, Milan, Paris et Londres sont marqués par une vague de changement et de légèreté. Inspiration disco, folie denim, accessoires qui changent tout… Les courants forts à connaître sont décryptés de fond en comble. En beauté, on met l’accent sur le regard pour détourner l’attention des masques et on vous présente nos astuces pour vous approprier le shag edgy, la frange XXL, la bouche cerise ou le regard lilas, entres autres!

En culture, Dominique Fils-Aimée lance l’ultime volet de sa trilogie musicale, l’album Three Little Words. L’artiste, à travers sa musique, veut lancer un grand message d’amour : « Ce n’est pas irréaliste de penser que l’amour puisse avoir un impact sur les gens autour de soi et sur le monde dans lequel on vit ».

Aussi, on part à la rencontre de femmes qui luttent contre la problématique du plastique dans les océans. À bord d’un voilier, 180 professionnelles, provenant de 40 pays différents, sillonnent les océans pour trouver des solutions durables à cette crise environnementale. Inspirant!

En entrevue, Joanie Gonthier, ancienne présentatrice météo et chroniqueuse, déclare s’être enfin choisie. Après des années de dépression, de boulimie et d’alcoolisme qui étaient devenus hors de contrôle et qui menaçaient son existence même, elle affirme maintenant être en mesure de reconnaître ses rêves et de les réaliser sans attendre.



Le numéro d’avril d’ELLE Québec sera disponible ce jeudi 11 mars, en kiosque ou en version numérique.